Ольга Колмакова — директор года Якутии

В ИРОиПК завершились два мероприятия.

«Не останавливаться на достигнутом, идти всегда вперед, от идеи — к действиям!» — один из девизов российского образования полностью оправдан на масштабном Форуме руководителей «Эффективная школа Якутии» и на республиканском конкурсе «Директор года РС(Я) – 2023», проведенных в едином духе на неделе АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского – II».

Любой конкурс — творческая и напряженная работа не только для участников, но и для экспертов. Институт прежде всего выражает благодарность Жюри конкурса за участие, высокий профессионализм, мудрость, компетентные оценки уровню подготовки участников – директоров школ. Особая благодарность нашим гостям – экспертам и ведущим лекторам Форума: Терехову Павлу Станиславовичу, директору ГБОУ «Покровский квартал» города Москва, его заместителю Кухлевской Кристине Игоревне, Соколовой Олесе Сергеевне, начальнику Управления стратегии развития образования Российской Академии образования, Осеевой Елене Ивановне, заместителю директора по научно-методической работе Хабаровского краевого Института развития образования, Ипатьевой Ольге Юрьевне, независимому общественному эксперту, к.п.н.

Конкурс «Директор года РС(Я) — 2023», на котором принял участие 21 директор общеобразовательных организаций республики, стал крупной инновационной площадкой педагогического сообщества, где каждый руководитель находился в поиске новых идей для улучшения ключевых показателей своей работы. Со словами напутствия на закрытии мероприятий к конкурсантам обратились директор Института развития образования и повышения квалификации Ньургун Михайлович Павлов, обладатель гранта главы Республики Саха «Лучший Учитель Якутии», Лауреат профессиональных конкурсов «Учитель года Якутии – 2013, 2016», Галина Ивановна Алексеева, наставник, I заместитель директора, д.п.н.

Жюри и экспертами конкурса определены 9 лауреатов, вышедшие в финал. Но среди лауреатов есть и безусловные лидеры, вошедшие в «пятерку» сильнейших, это: Наталья Давиденко, директор МБОУ “Средняя общеобразовательная школа №15 г.Нерюнгри” Нерюнгринского района, Ольга Колмакова, директор МБОУ “Нижне-Бестяхская средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов” Мегино-Кангаласского улуса, Владимир Ноговицын, директор МБОУ “Бердигестяхская улусная гимназия им. В.В.Филиппова” Горного улуса, Иван Сидоров, директор МОБУ “Якутский городской лицей” ГО «город Якутск», Туйаара Слепцова, директор МБОУ “Эбяхская средняя общеобразовательная школа им. Д.С. Слепцова” Среднеколымского улуса.

Абсолютным же победителем конкурса объявлена Ольга Колмакова из Мегино-Кангаласского улуса, которая представит Республику Саха (Якутия) на Всероссийском конкурсе. Ей присвоено звание «Методист Якутии».

Конкурс показал, что в республике есть целое созвездие молодых, ярких, креативных, смелых директоров школ, от целеустремленности, патриотизма, профессионализма, конкурентоспособности которых будет зависеть, сможет ли ответить российская школа вызовам времени и оставаться одной из лучших для обеспечения равных возможностей для школьников страны.

От имени Института всем конкурсантам вручены Сертификаты распространения опыта, памятные знаки, денежные призы финалистам и победителю от Рескома профсоюза работников образования и науки РС(Я).