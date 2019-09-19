Ольга Григорьева призвала якутских предпринимателей объединиться

Как продвигать свой продукт местным предпринимателям, как строить бренд, сертифицировать свой продукт и защищать интеллектуальную собственность. Эти вопросы обсудили предприниматели на дискуссии, прошедшей в рамках Форума предпринимателей республики.

Эксперты высказали мнение для чего нужен зонтичный брэнд “Сделано в Якутии”.

Общий бренд, объединяющий всех производителей региона создаст уникальную узнаваемость, доверие людей и гарантию качества для потребителей. Географическое указание, патенты необходимы сегодня для защиты интеллектуальной собственности. К слову, такую защиту достаточно сложно обеспечить предпринимателю в одиночку.

“Мы должны объединить свои усилия. Наша ассоциация “Сделано в Якутии” как раз создана для этих целей. Бренд нужен, в первую очередь, для нас самих, жителей республики. Это важно для экономики, занятости, ну и наконец, для того, чтобы почувствовать гордость за родную землю, земляков, для поднятия чувства патриотизма. Я приглашаю своих коллег- предпринимателей, руководителей производства, производителей влиться в ряды нашей ассоциации » Сделано в Якутии». Мы гарантируем консультационную помощь, дельные советы, юридическую защиту”, – призвала Ольга Григорьева, которая в этом году стала исполнительным директором ассоциации » Сделано в Якутии».

В творческом бизнесе необходима защита интеллектуальной собственности. Ольга делится своим опытом – получением патента на набор сувенирных изделий. “Получение патента – это процесс, который происходит не за один, а может и не за два года. И да, его можно получать на набор, а в нем и отдельными изделиями”, – прокомментировала Ольга Григорьева.

18-20 сентября в Якутске проходит Форум предпринимателей, организованный Министерством предпринимательства, торговли и туризма РС(Я).