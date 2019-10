Ольга Григорьева: Дух захватывает от масштабов!

View this post on Instagram

#форумсинергия2019 4-5 октября. Питер. Передо мной Арнольд Шварценеггер, всего в каких то 100 метрах, и рассказывает как добиться успеха в этой жизни, как не сломаться и идти вперёд, несмотря ни на что. Берет интервью Софико Шеварднадзе, вижу впервые ее, но супер крута😍🤩(!) Ребята, дух захватывает от масштабов! Газпром Арена полна, жаждущих знаний и мотивации, бизнесменами! Здесь на одной сцене с экс губернатором штата Калифорния выступают уважаемый мною Ицхак Адизес, который уверен, что главное в бизнесе- любовь ко всему что ты делаешь! Оказывается, мы с ним думаем одинаково👍🏻😃. Супермотиваторы Илья Авербух, Слуцкер Ольга, Николай Цискаридзе Никас Сафронов, Ренди Цукерберг, Оскар Хартман! Хартман @oskar_hartmann , конечно, всех поразил, довёл до слез, замотивировал самых отчаявшихся. С болезнью Бехтерева, не только победил болезнь, но и благодаря упорству и силе духа, стал рекордсменом мира по гребле! И он не только не сутул, а самый что ни на есть красавец! В общем, эмоций и того, над чем подумать и ещё осмыслить, много. После такого взрыва мозга ещё нужно придти в себя😃😂 Игорь Рыбаков, кстати, подпишитесь на него @rybakov_igor (Технониколь), филантроп и шоумен в полном смысле😍🤩который весьма удивил меня своим креативом и непосредственностью. После его шоу — с неба посыпались долларовые купюры, что мне немного напомнило отрывок из Булгакова😂🤩 Но, мы, люди с позитивным мышлением, трактуем это так: делись добром и размножь в кратном размере!😁🤞 Что бы там ни говорили, все таки это мощная подзарядка, импульс, обмен энергией, без которого Развитие невозможно. Немного сумбурно, но, вы, надеюсь, дочитали🤞 Самый титулованный бизнес тренер Радислав Гандапас выступит сегодня, Хабиб, Пинтосевич… Спасибо Минпреду @minpred_official за возможность быть в центре самого масштабного бизнес мероприятия страны! #форум #синергия #питер