Ольга Горюнова: За последние годы в Якутии произошла полная перезагрузка медицины

Ольга Горюнова: «За последние пять лет в Якутии произошла полная перезагрузка медицины»

Документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» подала Ольга Горюнова, заместитель главного врача по медицинской части ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ».

Действующий депутат от партии «Единая Россия», заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов Ольга Викторовна поясняет, что приняла решение участвовать в предварительном голосовании для того, чтобы иметь возможность применить накопленный опыт:

— Мы живем в историческое время. Сегодня в Якутии происходит полная перезагрузка медицины. Еще пять лет назад ситуация в отрасли выглядела совсем по-другому. Сегодня же строятся и открываются новые объекты, закупается оборудование. В прошлом году был закончен ремонт и строительство десяти объектов здравоохранения республики. Это три фельдшерско-акушерских пункта, шесть врачебных амбулаторий, одно отделение станции скорой медпомощи. И нам важно не растерять тот импульс развития, который был задан народной программой партии «Единая Россия».

Она напомнила, что в Республике был введен долгожданный кардиологический диспансер, достраивается онкологический диспансер, врачи, работающие в арктических районах Якутии, в рамках проекта «Мобильный доктор», оснащаются всем необходимым. Главное, считает Ольга Горюнова, это то, что якутяне задали высокую планку в развитии медицины: у нас есть чему поучиться и другим регионам страны.

— Что касается моего родного Нерюнгринского района, то благодаря Указу Главы Республики Айсена Николаева разработана дорожная карта по развитию районного здравоохранения, в которой определены объекты для проведения капитального ремонта за счет бюджетного кредита республики. На бюджетные средства закупаются лучевое, ангиографическое оборудование. Таким образом, сегодня в нашем районе можно получить высокотехнологичную помощь. Считаю, что сегодня очень важно продолжить работу по развитию отрасли, а для этого необходим устойчивый и эффективный диалог с властью, — отметила Ольга Викторовна.