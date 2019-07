Ольга Бузова: Хочу рассказать о простой девочке из Якутии

View this post on Instagram

Хочу вам рассказать историю о простой девочке из Якутии, которая приехала покорять Москву с пустыми карманами и всего за 1,5 года ее студия перманентного макияжа стала самой большой студией в России!😳😻 Многие мои подруги и знакомые девчонки уже посетили студию @permanent_great (лучше писать им в вотсап, ссылка у них в профиле) и абсолютно довольны результатом 🥰 при этом все были у разных мастеров🔝🔝🔝 Ведь есть Ульяна 🔝 и ее мастера профессионалы🔝🔝🔝 Цены на любой вкус и кошелек. Главное всё качественно и очень быстро🚀 ⠀ Перманентный макияж это реально лучший способ преобразится!😍 Больше не надо краситься по утрам😊 Просто один раз сделали брови и все, вы красотка!❤ Так все естественно и натурально! А главное брови будут держаться минимум 1,5 года. Это же такая экономия времени, нервов и денег. Утром просыпаешься и уже красивая😇 И сама процедура совсем безболезненная! Поэтому, перманент — это реальное спасение для девушек😉 ⠀ Девочки 👸🏻 от души вам говорю, идите и ничего не бойтесь!☺🙏🏼 Ульяна сказала мне, что контролирует качество у каждого мастера и от каждого клиента они берут обратную связь и каждому доводят всё до совершенства🔥👏