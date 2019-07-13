Ольга Бузова: Хочу рассказать о простой девочке из Якутии

Певица Ольга Бузова написала на своей странице в соцсети о московской студии перманентного макияжа якутянки Ульяны Алексеевой.

«Хочу вам рассказать историю о простой девочке из Якутии, которая приехала покорять Москву с пустыми карманами, и всего за полтора года ее студия перманентного макияжа стала самой большой студией в России! Многие мои подруги и знакомые девчонки уже посетили ее студию», — рассказала подписчикам певица.