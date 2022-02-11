Ольга Балабкина выступит с отчетом Правительства в прямом эфире

В субботу, 12 февраля, заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина выступит с ежегодным отчётом исполнительных органов государственной власти республики. Прямой эфир будет транслироваться с 9:45 до 11:00 часов на телеканалах НВК «Саха», «Якутия 24» и радио «Тэтим».

Ольга Балабкина подведёт итоги 2021 года по вопросам здравоохранения, социального и медицинского страхования, социальной защиты и пенсионного обеспечения, демографической, семейной, молодёжной политики, соблюдения прав и законных интересов детей.

Участники прямого эфира расскажут о планах на 2022 год, а также ответят на вопросы якутян.

В отчете Правительства также примут участие руководители республиканских министерств и ведомств: министр труда и социального развития республики Елена Волкова, министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева, министр по делам молодежи и социальным коммуникациям региона Петр Шамаев, руководитель Управления записи актов гражданского состояния при правительстве Республики Саха (Якутия) Тамара Кривошапкина, начальник Центрального аппарата по организационному обеспечению деятельности мировых судей Республики Саха (Якутия) Сергей Трофимов. На связь также выйдут руководители подведомственных организаций.

Во время прямого эфира вопросы будут приниматься по многоканальному телефону: 8 (4112) 320111. С 12-го февраля их можно задать через голосового ассистента (робота-оператора) по номеру: +7 (4112) 51-00-21. Также есть возможность отправить вопросы на портал https://yakutia.click/.

Отчет исполнительных органов государственной власти будет транслироваться также на ютуб-канале НВК «Саха».

С графиком отчёта исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) можно ознакомиться по ссылке.