Ольга Балабкина встретилась с главным комбустиологом

Состоялась рабочая встреча заместителя председателя правительства Якутии Ольги Балабкиной с заместителем директора ФГБУ «НМИЦ хирургии им А.В. Вишневского» Минздрава РФ, президента Общероссийской общественной организации «Объединение комбустиологов «Мир без ожогов» Андреем Алексеевым. Во встрече приняли участие профессор кафедры термических поражений, ран и раневой инфекции Российской медицинской Академии непрерывного профессионального образования, заведующий ожогового отделения ФГБУ «НМИЦ хирургии им А.В. Вишневского» Министерства здравоохранения Российской Федерации Александр Бобровников, министр здравоохранения Якутии Елена Борисова, главный врач Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи Иван Иванов. В ходе встречи обсуждены вопросы развития ожогового отделения Республиканской больницы №2, укрепления материально-технической базы медицинских организаций республики, повышения кадрового потенциала системы здравоохранения республики и перспективы сотрудничества. Андреем Алексеевым оценен высокий профессионализм якутских врачей. Он отметил положительную тенденцию развития, очень важную именно для нашего региона ожоговой службы. Также обсуждена и одобрена дорожная карта развития ожоговой службы, представленная Министерством здравоохранения Якутии и Республиканской больницей №2.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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