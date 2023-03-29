29.03.2023
21:08
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Якутия

Ольга Балабкина встретилась с главами поселений Усть-Майского района

По инициативе народного депутата Республики Саха Якутия от Амгино-Майского избирательного округа Сергея Ларионова и руководителя Усть-майского землячества Александра Азарова состоялась встреча глав поселений Усть-Майского района с заместителем председателя правительства Якутии Ольгой Балабкиной.

В совещании приняли участие заместители министров финансов, труда, здравоохранения, ЖКХ и энергетики, транспорта и дорожного хозяйства, образования, а также представители министерств инноваций и культуры.

В ходе встречи главы населенных пунктов подняли вопросы социально-экономического развития района.  В частности, обсуждены проблемы строительства и капитального ремонта объектов соц-культ быта, детских дошкольных и образовательных учреждений. Особое внимание было уделено организации путей сообщения между населенными пунктами.  По итогам совещания составлен протокол, в котором включены все поступившие вопросы и закреплены меры по совместному и координированному решению муниципалитетов и органов государственной власти Якутии по созданию достойного уровня жизни усть-майцев.

Главы поблагодарили заместителя председателя правительства республики Ольгу Балабкину и руководство ПАО «ЛОРП» в лице Сергея Ларионова и Александра Азарова за организацию  совещания в таком формате  — разговор получился обстоятельными и душевным, а главное, продуктивным, в ходе которого стороны пришли к единому мнению.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ЛОРПа

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