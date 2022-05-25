Ольга Балабкина вручила медаль президента России Антону Васильеву

Председателю Молодежного парламента Якутии, продюсеру национальной вещательной компании «Саха» Антону Васильеву вручены памятная медаль и грамота президента Российской Федерации «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе». Премию вручила заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.

Телепроект творческого объединения AYAR при НВК «Саха» занял третье место в номинации «Сторителлинг» трека «Медиа» международной премии #МыВместе. Руководитель проекта Антон Васильев представил развлекательную передачу на якутском языке «Күөрчэх шоу».

«Наш контент является одновременно полезным и развлекательным. На свои передачи «Күөрчэх шоу» мы приглашали самых ярких и активных ребят из нашей республики, которые рассказывали о своей работе, приводимой в рамках проекта #МыВместе, о других социально-значимых проектах, делились со зрителями особенностями жизни во время пандемии коронавируса», – рассказал Антон Васильев.

Ольга Балабкина отметила, что в 26 выпусках передачи с сентября 2020 года по июнь 2021 года команда проекта во главе с Антоном Васильевым осветила самые актуальные события в Якутии и России в условиях пандемии: о профессиональной переподготовке, особенностях дистанционного образования и работы в условиях COVID-19, о благотворительной деятельности волонтёров, о защите здоровье и необходимости вакцинации.

Вице-премьера выразила благодарность за активную гражданскую позицию. «Нам важно было рассказать о молодёжи, волонтёрах, которые по призыву главы Якутии Айсена Николаева в период пандемии бескорыстно пришли на помощь людям, доставляли им продукты и лекарства, работали в колл-центрах, а волонтёры-медики трудились на передовой борьбы с ковидом», – отметила зампред.

Памятная медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе»» учреждена в июне 2020 года президентом России Владимиром Путиным в связи с высокой общественной значимостью Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе», организованной в Российской Федерации в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Медаль и грамота президента РФ вручаются гражданам и организациям за активное участие в организации и проведении Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе».