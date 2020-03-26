Ольга Балабкина внесла ясность по вопросу закрытия детсадов

26 марта вице-премьер Правительства Якутии Ольга Балабкина на вечернем брифинге внесла ясность по вопросу закрытия детских садов в рамках принятия мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции и введения на территории республики ограничительных мер с 28 марта по 5 апреля включительно.

Она подчеркнула, что эта ограничительная мера направлена, прежде всего, на то, чтобы не распространился вирус. Чтобы социальных контактов было как можно меньше.

«Так как выходные объявлены Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным для всех, то, соответственно, в указе главы республики отдельно про государственные детские сады не прописано. У нас все муниципальные государственные и частные детские сады должны быть закрыты. Этого требует ситуация», – отметила Ольга Балабкина.

Однако вице-премьер напомнила, что у нас есть категории граждан, которые сегодня работают круглосуточно.

«Это наши медики, полицейские, работники жизнеобеспечивающих предприятий республики, санитарные врачи, которые практически все перешли на круглосуточный режим работы. Для их детей в маленьких муниципальных образованиях будут открыты дежурные группы, а в крупных населённых пунктах, например, в Якутске, мы определим дежурные детские сады», – разъяснила Ольга Балабкина.

Вице-премьер сказала, что вышеуказанные категории граждан должны написать заявление для включения их детей в списки посещения дежурных групп или детских садов.



