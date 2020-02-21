Ольга Балабкина: Вместе нам удастся преодолеть проблемы

В течение четырех дней, с 15 по 18 февраля, в Олекминском районе прошел отчет исполнительных органов государственной власти Якутии. Четыре подгруппы представителей министерств и ведомств посетили населенные пункты района. В городе Олекминске заключительный отчет представил председатель правительства республики Владимир Солодов.

Зампредседателя правительства республики, руководитель рабочей группы Ольга Балабкина, подводя итоги открытого диалога с жителями района, подчеркнула, что представление отчета прошло в новом формате – проведены приемы граждан на местах.

Ольга Балабкина обратила внимание на то, что Олекминский район в этом году отмечает 90-летие со дня образования района и 385-летие города Олекминска. Благодатная земля Олекмы принимает XIV республиканский национальный праздник Ысыах Олонхо. В честь знаменательного события торжественно запущен электронный таймер отсчета дней до начала праздника.

Все отчеты начинались с послания президента России Владимира Путина, в котором определены новые тенденции в демографической политике, и с основных достижений республики в 2019 году. Вице-премьер отметила, что жители района одобряют строительство Ленского моста.

Многих интересовали новые меры в демографической политике, в частности о выплатах при рождении ребенка.

«Мы много говорили об ответственном родительстве. Я в Олекминске посетила Центр социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, который один из лучших в республике. Несмотря на то, что там чувствуется доброта, забота по отношению к детям, замечательный коллектив, но при этом они говорят о том, что сегодня случаев безответственного отношения родителей к своим детям очень много», – поделилась Ольга Валерьевна.

Вице-премьер остановилась на основных вопросах, которые поднимали местные жители.

Приоритеты в строительстве

В районе продолжается строительство достаточно большого количества нового жилья вместо ветхого, аварийного. Вице-премьер отметила, что, безусловно, в связи с этим на встречах с населением многих интересовали вопросы очередности переселения, предоставления квартир.

Также в г. Олекминске начинается строительство двух крупных социальных объектов. Будет возведен детский сад на 240 мест, что снимет часть вопросов обеспечения маленьких олекминчан местами в дошкольных учреждениях. В рамках национального проекта «Демография» установят первые сваи под строительство спального корпуса на 200 мест Олекминского психоневрологического дома-интерната (2-я очередь).

Был проведен анализ состояния социальных объектов. Олекма – район с большим количеством населенных пунктов, поэтому достаточно много социальных учреждений, в которых часть объектов требует капитального ремонта, замены. Вице-премьер подчеркнула, что перед главой района поставлена задача – определить приоритетность строительства социальных объектов, на основании которого Правительством республики будут приниматься дальнейшие решения.

Доступность медицинской помощи

Ольга Балабкина отметила, что система здравоохранения в Олекминском районе – одна из передовых в Якутии. Все ФАПы и фельдшерские пункты имеют койки дневного стационара. В каждом медицинском учреждении есть пункты выдачи медикаментов. В Центральной районной больнице по инициативе самого учреждения здравоохранения начал принимать пациентов кабинет компьютерной томографии. Олекминчане без выезда в г. Якутск могут получить квалифицированную диагностическую и консультативную помощь, что улучшит качество оказания медицинских услуг.

«Теперь сама больница может зарабатывать на услугах, например, на профилактических осмотрах вахтовиков, учитывая, что их поток достаточно большой», – сказала вице-премьер. Сейчас в ЦРБ работают над открытием Центра амбулаторной онкологической помощи.

Проблемным остается вопрос размещения детского отделения, который в течение двух лет ставится населением и руководством больницы. Принято решение провести капитальный ремонт приспособленного здания, в котором ранее располагалось отделение банка.

Качество образования

«Качество образования в Олекминском районе во многом высокое. Речь, прежде всего, идет о городской гимназии «Эврика». Но, несмотря на все успехи, образовательное учреждение размещается в приспособленном здании. Было поручение Главы республики – после разработки проекта провести диалог с недропользователями для того, чтобы разрешить эту ситуацию», – поделилась Ольга Балабкина.

Также вице-премьер отметила работу Кыллахской средней школы в селе Даппарай:

«Они представили свой продукт – компьютерную игру по мотивам Ысыаха Олонхо. Я думаю, что это будет зачаток IT-лицея в Олекминском районе».

Во время отчета образовательным учреждениям района были переданы шесть новых школьных автобусов.

Развитие переработки сельхозпродукции

В сельских наслегах традиционно задавался вопрос – почему личным подсобным хозяйствам субсидия выплачивается из расчета поголовья крупного рогатого скота, а крупным крестьянским хозяйствам за сданное молоко? «Высказывались различные мнения, но все сходились к мнению, что однозначно нужно развивать переработку и обеспечить выход продукции на рынок», – сказала вице-премьер.

Успешным примером является деятельность известного на всю республику и за ее пределами предприятия «Кладовая Олекмы». Также в Юнкюре есть крепкие хозяйства, специализирующиеся на выращивании зерновых культур.

«И, как говорит глава района, у него есть мечта – когда-то разрезать булку хлеба, испеченного из олекминского зерна», – рассказала вице-премьер.

В то же время ни одно из сел района в ближайшие два года не вошло в федеральную программу комплексного развития сельских территорий. Есть над чем подумать и Правительству, да и самим сельчанам необходимо проявить инициативу. Также жители обращали внимание на проблемы охотничьей отрасли, ставили вопрос о централизованном закупе пушнины.

Диалог с недропользователями

В районе выстраивается диалог с компаниями-недропользователями. «В настоящий момент я не вижу острых моментов, когда недропользователи не идут на диалог, и по использовании вдольтрассового проезда, и по оказанию социальной помощи», – подчеркнула вице-премьер и привела пример Центра творческого развития и гуманитарного образования школьников. Центр напрямую работает с Институтом мерзлотоведения СО РАН и недропользователями, привлекая детей к научно-исследовательской работе.

«Понравился проект, который должен стать прорывным для Олекмы для подрастающего поколения – это питомник в районе Солянки. Там вместе с ЯГСХА дети будут высаживать различные растения и деревья», – сказал Ольга Балабкина.

Отличия отчета этого года

Вице-премьер подчеркнула, что во время поездки непосредственно на месте были приняты оперативные решения по некоторым вопросам. В селе Солянка выяснилось, что отбор питьевой воды для населения не соответствует нормативам. На следующий день место забора воды было изменено, и люди получили доступ к качественной воде. «Главам района и наслега было поручено заострить внимание на то, что обращения граждан должны решаться оперативно», – сказала Ольга Балабкина.

Другая ситуация коснулась температурного режима в школах, когда пришлось подсказывать, разъяснять, что глава наслега должен не просто подписать температурный график в социальных учреждениях, но и отслеживать его выполнение и координировать работу.

Вице-премьер отметила, что в Олекминске, в отличие от Ленска, не стоял вопрос о безнадзорных собаках.

Ысыах Олонхо

Ольга Балабкина поделилась тем, что Ысыах Олонхо в Олекминске отличится от ранее проведенных национальных праздников. «В районе проживают представители многих национальностей, за основу будет взята концепция «Эпос семи народов». Ысыах выйдет за рамки республиканского на уровень межрегионального. Подготовка идет, подключаем электричество, в конце марта возобновим строительство объектов», – сказала она.

Организация и проведение республиканского национального праздника Ысыаха Олонхо должно стать консолидирующей силой для всех муниципальных образований района.

Подводя итоги отчета, вице-премьер обратила внимание на то, что в целом в Олекминском районе есть определенное видение, как и в каком порядке должны решаться те или иные вопросы развития