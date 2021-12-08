Ольга Балабкина: В стационарах от ковида лечится 1 157 пациентов

Заместитель председателя Правительства Якутии, заместитель руководителя республиканского оперштаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции Ольга Балабкина сегодня, 8 декабря, в ходе брифинга оперштаба напомнила, что для якутян, получивших вакцину в первом полугодии – с января по май – подошёл срок ревакцинации, и призвала получить прививку в вакцинальных пунктах, а также, вызвав медицинскую бригаду.

В семи районах Якутии – Абыйском, Аллаиховском, Жиганском, Момском, Верхнеколымском, Среднеколымском и Нижнеколымском – первый компонент прививки от коронавируса получили более 80% взрослого населения. «Ряд других районов подходит к отметке 80% вакцинированного взрослого населения, в том числе промышленные Ленский и Алданский районы», – добавила вице-премьер.

Меньше 60 % взрослого населения привито в Горном, Намском, Олёкминском и Чурапчинском районах. Особое внимание Ольга Балабкина обратила на Олёкминский улус, в котором районный оперштаб принимает недостаточно мер для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, в том числе по соблюдению масочного режима, социального дистанцирования, фиксации прибывающих через открывшийся аэропорт Олекминска и допуск места массового скопления людей по QR-кодам.

Всего первым компонентом вакцины в республике привито 492 709 человек, что составляет 68,7% взрослого населения.

За прошедшие сутки по данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) выявлено 240 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 50 – дети. Из 190 заболевших взрослых, 186 непривитых от коронавируса, что составляет 97,8%.

В стационарах от ковида лечится 1 157 пациентов. В тяжёлом состоянии находится 97 человек, из которых 96 не привились от COVID-19; в состоянии средней тяжести – 1 044 человека. В отделениях реанимации врачи борются за жизни 16-и крайне тяжёлых больных.

Ольга Балабкина отметила, что наиболее напряжённая ситуация по заболеванию новой коронавирусной инфекцией наблюдается в Мирнинском районе, где за последние сутки зафиксировано 26 случаев, Нерюнгринском – 25 случаев, Алданском – 21, Олекминском – 20, Нюрбинском – 11, Мегино-Кангаласском – 10 случаев.

В девяти районах за сутки выявлено от одного до девяти случаев коронавируса. За сутки лабораториями республики проведено 4 230 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 747 099 тестов.