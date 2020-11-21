Ольга Балабкина сообщила, что чувствует себя хорошо

Зампредседателя правительства республики Ольга Балабкина прошла вакцинацию против гриппа в ходе рабочей поездки в Оленекский район, передает телеканал «Якутия 24». По ее словам, активность взрослого населения в районе по иммунизации недостаточно высока, уровень вакцинации детей составляет чуть больше 60%. Своим примером вице-премьер призывает якутян пройти вакцинацию, так как это один из способов повысить иммунитет, а также облегчить течение любой инфекционной болезни.

Подробнее на Якутия24: https://yk24.ru/index/obshhestvo/vicze-premer-yakutii-olga-balabkina-poluchila-vakczinu-protiv-grippa