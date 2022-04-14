Ольга Балабкина: Социальный бизнес нуждается в особой поддержке

Вице-премьер Правительства Якутии Ольги Балабкина встретилась с представителями социального бизнеса – руководителями частных медицинских клиник и негосударственных социальных учреждений

Проблемы почти всех участников встречи связаны с ростом тарифов на коммунальные услуги, аренду помещений и цен на продукты питания.

«Будем решать вопрос по компенсациям расходов на коммунальные услуги и аренду помещений. Для этого нужен чёткий подсчёт по каждому предприятию», – сказала Ольга Балабкина.

Обсуждены вопросы лицензирования негосударственных пансионатов, возможности организации на базе социальных учреждений реабилитации граждан, перенёсших ковид, и комплектации таких учреждений необходимым оборудованием и кадрами. Так, генеральный директор медицинской клиники «Медлайн-К» Изабелла Белолюбская предложила увеличить объёмы постковидной реабилитации на базе клиники.

Представители социального такси рассказали об отсутствии круглосуточной базы, где можно поставить машину и передохнуть водителям. «Поступают ночные заказы, особенно от диализников, и такая база для социального такси необходима», – сказал руководитель предприятия «Спецтакси» Алексей Яковлев.

Обсуждены предложения предпринимателей по замене онлайн-сервисов бронирования на аналоги.

Во встрече приняли участием президент Торгово-промышленной палаты республики Марина Богословская, генеральный директор ООО Патронажная компания «Белые ангелы» Саргылана Рожина, руководители стоматологической клиники «Виват» Оксана и Анатолий Михайловы, директор пансионата «Рассвет» Любовь Макарова, директор пансионата «Милосердие» Анастасия Христофорова», директор компании «Радуга» Татьяна Захарова, генеральный директор ООО «ТКД», магазин «Сырный папа» Ольга Шерстянникова, руководитель ООО «Партизанский хлеб» Елена Эверстова, директор по развитию ООО «Хоту тент» Елена Махатырова и другие.

«Социальный бизнес нуждается в особой поддержке. Озвученные вами проблемы будем решать. Часть вопросов в ближайшее время будет внесена Главе республики Айсену Николаеву на оперативный штаб», – сказала Ольга Балабкина, подводя итоги встречи.