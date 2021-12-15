Ольга Балабкина: Социальные услуги будут оказывать по сертификату

В Якутии готовятся к реализации федерального закона о социальном заказе на оказание госуслуг в социальной сфере, который пилотно внедряется в нескольких регионах России. Якутяне смогут получать такие услуги с помощью социальных сертификатов и самостоятельно выбирать организации, которые их предоставят.

Механизм использования социальных сертификатов будет апробирован в сфере социального обслуживания в полустационарной форме и на дому. В основном, это социально-бытовые и социально-медицинские услуги, к примеру, покупка и доставка на дом продуктов питания, помощь по дому, а также в уходе за гражданами, нуждающимися в посторонней помощи.

«При этом гражданин сможет самостоятельно выбирать из соответствующего реестра организацию-исполнителя услуг, независимо от её формы собственности», – пояснила вице-премьер Правительства Ольга Балабкина.

Апробация федерального закона о социальном заказе начнётся в следующем году. В данное время министерством труда и социального развития республики ведётся разработка необходимых нормативных правовых актов.

«Необходимо провести хорошую разъяснительную работу, вовлечь общественные институты. Проще говоря, житель республики, имеющий социальный сертификат, должен чётко знать – какие услуги и у кого может их получить», – сказала Ольга Балабкина.

Напомним, Федеральный закон № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» вступил в силу 1 сентября 2020 года. Основной целью федерального закона о социальном заказе является повышение качества и доступности оказания государственных и муниципальных услуг в социальной сфере.