Ольга Балабкина развозила соцобеды

Сегодня, 30 декабря, вице-премьер Якутии Ольга Балабкина приняла участие в развозке социальных обедов в городе Якутске. Обеды были приготовлены в социальной столовой Ирины Гузовой, которая расположена в речпорту.

«Я с утра в социальной сети увидела сообщение от Ирины о том, что ей сегодня нужна машина и волонтеры для развозки обедов. Приняла участие в этом», — отметила Ольга Балабкина.



Секретарем ЯРО политической партии «Единая Россия», главой РС(Я) Айсеном Николаевым было дано поручение однопартийцам в сложное для всей страны время активно участвовать в благотворительных акциях.

В ходе развозки обедов Ольга Балабкина встретилась с жительницей Якутска Татьяной Бондарь, которая проживает с дочерью и внуками. Она попросила помощи в получении лекарств, поскольку сама не может передвигаться. Вопрос был оперативно решен через Министерство здравоохранения РС(Я). Вице-премьер отметила, что необходимые лекарства горожанке будут доставлены в ближайшее время

Также Ольга Балабкина побывала у Яковлева Степана Захаровича и Ругаевой Людмилы Петровны.

Вице-премьер всех поздравила с наступающим Новым годом, пожелала доброго здоровья и беречь себя от ковида.