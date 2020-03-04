Ольга Балабкина рассмотрела личные обращения граждан

В рамках Общереспубликанского дня приёма граждан 4 марта вице-премьер Якутии Ольга БАЛАБКИНА провела личный приём граждан.

Одной из первых к вице-премьеру Якутии обратилась дочь народного писателя Софрона Данилова, которая подняла вопрос установки памятника, посвящённого народным писателям Семёну и Софрону Даниловым, в одном из скверов города Якутска возле дома по проспекту Ленина, 36. Она рассказала, что в 2015 году Министерством культуры и духовного развития республики был объявлен конкурс на изготовление эскиза памятника, посвященного народным писателям. По итогам конкурса комиссия определила победителем проект эскиза, изготовленный архитектором Алексеем Самсоновым и скульптором Семёном Прокопьевым.

Несмотря на то, что памятник был изготовлен ещё в 2016 году, в настоящее время сквер пустует, так как скульптуру необходимо отлить в бронзе.

«19 апреля 2022 года республика отметит 100-летие народного писателя Софрона Данилова, и было бы хорошо приурочить установку памятника к этой знаменательной дате», — отметила Вера Софроновна.

Ольга Балабкина поручила Министерству культуры и духовного развития республики держать данный вопрос под личным контролем. Во-первых, отметила она, необходимо обследовать состояние постамента, который на протяжении ряда лет пустует, что могло негативно сказаться на его техническом состоянии и привести к деформации. Во-вторых, вице-премьер, поручила профильному министерству совместно с Окружной администрацией города Якутска изыскать средства для оплаты производственных затрат скульптору за проделанную работу.

Второе обращение касалось поддержки деятельности военно-патриотического клуба СОШ №3 города Якутска. Руководитель клуба Владимир Яныгин рассказал, что в Год патриотизма, объявленного Главой Якутии Айсеном Николаевым в 2020 году, у школьного военно-патриотического клуба имеются большие планы по проведению различных военно-патриотических мероприятий, военно-спортивных игр и сборов. Однако для реализации намеченных целей не хватает финансовых средств для обновления материально-технической базы, приобретения спортивного инвентаря и военно-спортивной формы для учащихся.

Ольга Балабкина поручила Министерству по делам молодёжи и социальным коммуникациям республики оказать консультационную помощь школьному военно-патриотическому клубу для регистрации в качестве некоммерческой общественной организации и участия в грантовых конкурсах, проводимых профильным министерством. Также министерству поручено совместно с Окружной администрацией города Якутска сформировать общегородскую заявку с участием всех военно-патриотических клубов, созданных на базе общеобразовательных школ столицы, для участия в грантовом конкурсе.

В ходе приёма Владимир Яныгин также поднял личный вопрос, касающийся улучшения жилищных условий своей матери, ветерана тыла, проживающей в селе Саныяхтах Олёкминского района.

«Моей матери 92 года, но, несмотря на почётный возраст, она очень активный и творческий человек. Так как в деревне она проживала в частном доме без благоустройства, в этом году мы забрали её к себе. Но так как мы проживаем в КПД на четвертом этаже, ей очень трудно выходить на улицу, ездить на какие-либо мероприятия, так как приходится подниматься и спускаться по лестнице. Я бы хотел попросить вас оказать содействие в приобретении для неё в городе Якутске отдельной жилплощади в многоквартирном доме с лифтом», — сказал заявитель.

Вице-премьер отметила, что на сегодняшний день в республике проживают свыше 4 тыс. ветеранов тыла, ходатайство о рассмотрении данного вопроса в индивидуальном порядке будет направлено в адрес Окружной администрации города Якутска.

По всем рассмотренным обращениям заявителей вице-премьером Ольгой Балабкиной были даны подробные разъяснения и исчерпывающие ответы.

Приёмы граждан как форма обратной связи жителей республики с исполнительными органами государственной власти республики проводятся регулярно и призваны помочь гражданам в решении конкретных проблем.