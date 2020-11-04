Ольга Балабкина работает в Нюрбинском районе

3 ноября, после возложения цветов к памятнику Варваре ПЕТРОВОЙ в селе Едей, заместитель председателя правительства Якутии Ольга БАЛАБКИНА вместе с главой Нюрбинского района Алексеем ИННОКЕНТЬЕВЫМ, а также с первым заместителем министра здравоохранения Республики Саха (Якутия) Алексеем ЯКОВЛЕВЫМ и профильными руководителями, провели выездные совещания в социальных объектах муниципального образования. Затем состоялось заседание оперативного штаба Нюрбинского района с участием глав наслегов.

Был осмотрен строящийся в Нюрбе детский сад на 280 мест, возведение которого началось весной текущего года и, по планам строителей, должно завершиться в декабре. Претензий по качеству и нарушений сроков по строительству объекта со стороны муниципальных властей не прозвучало. Отмечено, что контроль над объектом осуществляется Службой госзаказчика на постоянной основе.

В ГБУ РС(Я) «Нюрбинский межулусный реабилитационный Центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» рассказали о состоянии социального учреждения, его текущих задачах и особенностях работы в период пандемии. Администрация Центра особо отметила необычный оздоровительный кабинет – соляную комнату, которая призвана благотворно влиять на нервную систему и состояние здоровья больных детей.

После объезда социальных объектов состоялось заседание оперативного штаба Нюрбинского района, которым руководит глава Алексей Иннокентьев. В режиме видеоконференцсвязи приняли участие также главы наслегов. Алексей Иннокентьев отметил, что, «несмотря на кажущуюся некоторую катастрофичность положения, в районе эпидемиологическая ситуация находится под контролем».

«Работники Центральной районной больницы и территориального отдела Роспотребнадзора держат ситуацию под контролем. По состоянию на 2 ноября в районе — 267 больных с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией, в том числе в городе Нюрбе — 165 человек. В четырех инфекционных стационарах находятся 76 пациентов, в том числе 32 — с лабораторно подтвержденной новой коронавирусной инфекцией и 44 — без нее. Амбулаторное лечение проходят 213 человек, среди них — 15 детей. Всего выздоровели 311 человек. Летальный исход – 11», — сообщил Алексей Иннокентьев.

По его информации, с 1 по 31 октября отобрано 2110 проб: получено 1175 отрицательных результатов, положительных – 421, находятся в работе 512 проб. Общее число направленных анализов составило 5133. Территориальным отделом Роспотребнадзора в Нюрбинском районе на 2 ноября выявлено 262 контактных лица. За ними установлены медицинское наблюдение и контроль над соблюдением режима самоизоляции, отметил глава Нюрбинского района.

Как и в Вилюйском и Верхневилюйском улусах участников заседания и глав наслегов беспокоили вопросы, связанные с длительным ожиданием анализов и с лекарственным обеспечением. Отвечая на вопросы, зампред правительства Ольга Балабкина подчеркнула, что в соответствии с последними действующими – девятыми по счету – регламентами Министерства здравоохранения России, а также по указу главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА, сегодня граждане, имеющие признаки не только коронавирусной инфекции, но и сезонной ОРВИ или гриппа, обязаны соблюдать режим самоизоляции и обращаться за медицинском помощью.

Если в семье заболел один человек, и у него лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция, то другим членам семьи сдавать анализы ПЦР или ждать их результатов нет необходимости, так как заражение уже произошло, соответственно, медики назначают лечение всем близким контактным лицам больного.

Ольга Балабкина также напомнила, что режим самоизоляции сохраняется для лиц старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, так как они составляют основную группу риска.

На вопросы о том, когда начнется заявленное на прошлой неделе президентом России бесплатное лекарственное обеспечение больных коронавирусом, Ольга Балабкина ответила, что в настоящее время правительством Якутии ведется работа по заключению соответствующего Соглашения с Министерством здравоохранения России о выделении региону средств на амбулаторное лечение больных. Напомним, глава государства поручил Правительству России обеспечить больных COVID-19, которые проходят лечение амбулаторно, бесплатными лекарственными препаратами.

По завышению цен на отдельные препараты Ольга Балабкина напомнила, что эти вопросы и в целом контроль и надзор в сфере обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения входят в сферу деятельности Территориального органа Росздравнадзора по РС(Я), возглавляемого членом республиканского оперштаба Евгением Иннокентьевым.

«В каждом случае завышения цен необходимо, приложив кассовый чек, направлять жалобы в территориальный орган Росздравнадзора. Люди не должны страдать от того, что какая-либо аптека в погоне за прибылью искусственно завышает цены на самые нужные сегодня лекарства. Ситуация в вилюйской группе районов, все озвученные претензии будут в кратчайшие сроки доложены главе республики как руководителю республиканского оперштаба. Эти проблемные вопросы находятся на контроле у руководства республики, но эту работу нам необходимо усилить», — прокомментировала Ольга Балабкина.

Глава Нюрбинского района Алексей Иннокентьев выразил благодарность республиканскому оперштабу, а также министерству здравоохранения региона за помощь и поддержку жителей в столь непростое время и меры, предпринимаемые в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Ольга Балабкина со 2 ноября работает в вилюйской группе районов. 2-3 ноября проведены выездные совещания на социальных объектах и заседания районных оперштабов Вилюйского и Верхневилюйского улусов.