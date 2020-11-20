Ольга Балабкина проверила оснащение Олёкминской ЦРБ

В ходе рабочей поездки в Олёкминский район вице-премьер Правительства Якутии, заместитель руководителя Республиканского оперативного штаба по противодействию распространения на территории региона новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Ольга Балабкина 20 ноября посетила Центральную районную больницу.

Вице-премьер проверила медицинское оснащение больницы, осмотрела кабинеты, пообщалась с врачами и медицинским персоналом.

Исполняющая обязанности главного врача Олёкминской ЦРБ Анна Гаврильева рассказала, что в этом году в поликлиническом отделении больницы за счёт спонсорских средств ООО «Транснефтьвосток» проведён ремонт здания.

В ходе общения с врачами Ольга Балабкина поинтересовалась вопросами оплаты труда, обеспечения медперсонала необходимыми средствами индивидуальной защиты.

«В Олёкминском районе действует пятилетняя программа развития центральной районной больницы. В этом году здесь планируется создание центра амбулаторно-онкоклинической помощи. Во взрослом отделении ЦРБ ремонт полностью завершен, теперь мы планируем в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения в следующем году начать капитальный ремонт здания Детской поликлиники. Этот вопрос олёкминчане активно ставили полгода назад на отчёте правительства», — отметила Ольга Балабкина.

В первой половине дня вице-премьер также проверила аптеки на наличие необходимых лекарственных препаратов и провела заседание районного оперштаба по недопущению завоза и распространения на территории Олёкминского района новой коронавирусной инфекции, которое прошло с участием глав всех наслегов района.

Ольга Балабкина подчеркнула, что её рабочий визит в Олёкминский район связан с решением двух задач — оказанием методической помощи в организации работы районного оперштаба, а также проверкой за ходом реализации национальных проектов на территории района.

Здесь по проекту «Старшее поколение» строится новый спальный корпус Олёкминского психоневрологического дома-интерната, а по проекту «Демография» здание детского сада на 240 мест. Оба объекта должны быть сданы в 2021 году.

Вице-премьер Правительства Якутии Ольга Балабкина также сегодня вечером проведёт для жителей Олёкминского района прямой эфир, в ходе которого ответит на все интересующие население вопросы, в том числе касающиеся борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, что выезды членов Оперативного штаба республики осуществляются в рамках поручения Главы Якутии Айсена Николаева об оказании методической и практической помощи местным органам власти и оперативным штабам.