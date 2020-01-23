Ольга Балабкина провела заседание по подготовке к Ысыаху Олонхо-2020

Заместитель председателя правительства РС(Я) Ольга Балабкина провела очередное заседание организационного комитета но подготовке и проведению в 2020 году XIV Республиканского национального праздника «Ысыах Олонхо» в городе Олекминске.

Первым рассмотрен вопрос об утверждении рабочих комиссий по подготовке и проведению «Ысыаха Олонхо».

«Нам необходимо сформировать рабочую, эффективную команду, чтобы провести национальный праздник на самом высоком уровне», — отметила Ольга Валерьевна.

Члены организационного комитета обсудили проект эмблемы Ысыаха Олонхо. Был объявлен открытый конкурс, куда поступило более 20 эскизов. Из представленных работ были отобраны два наиболее удачных варианта. Предпочтение со стороны олекминчан отдано эмблеме, которая символизирует Аан Алахчын Хотун и Аал Луук мас на фоне солнца, а снизу течет река Лена. Большинством мнений члены оргкомитета согласились с данным выбором.

В рамках подготовки к Ысыаху Олонхо в феврале в Олекминске будет проведена XI Республиканская научно-методической конференции «Ысыах Олонхо в Олекме: пути возрождения, популяризации и сохранения эпического наследия». На пленарном заседании будет широко обсуждена концепция предстоящего ысыаха, будут представлены итоги проведенной в Олекминском районе фольклорной экспедиции, проведены мастер-классы, тренинги, организована выставка-ярмарка народных промыслов.

Членам оргкомитета был представленплан размещении объектов на месте проведения Ысыаха Олонхо. Национальный праздник развернется на территории ландшафтно-этнографического комплекса «Аанньаах хочото» на высоком берегу реки Лена.

По итогам заседания Ольга Балабкина каждому члену организационного комитета персонально актуализировала целевые задачи, которые должны быть выполнены в срок и в полном объеме. Вице-премьер Якутии призвала всех присутствующих максимально ответственно отнестись к возложенным обязанностям.



