Рассмотрена антинаркотическая деятельность в Якутии

Вопросы антинаркотической деятельности и профилактика наркомании среди молодёжи и взрослого населения рассмотрены на заседании Антинаркотической комиссии, проведённой вице-премьером правительства Якутии, заместителем председателя Антинаркотической комиссии Ольгой Балабкиной.

21 июня 2022 года на заседании Государственного антинаркотического комитета утверждён доклад о наркоситуации в Российской Федерации в 2021 году. Как сообщила Ольга Балабкина, состояние наркоситуации в Республике Саха (Якутия) за 2021 год оценено как «нейтральное». Для сравнения, в 2020 году состояние оценивалось как «напряженное». «Несмотря на улучшение ситуации, результаты деятельности правоохранительных органов по количеству выявляемых преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков свидетельствуют о необходимости недопущения снижения темпов нашей с вами работы», – подчеркнула Ольга Балабкина.

Отмечено, что проблема незаконного оборота наркотиков остаётся серьёзной угрозой обществу. Преступный наркобизнес широко использует интернет для существенного расширения сети сбыта наркотиков. Передача наркотиков осуществляется через системы тайников-закладок, оплата – посредством различных электронных платёжных систем, с использованием криптовалюты, что позволяет исключить личные встречи участников сделки. При таких условиях сложно привлечь к уголовной ответственности всех участников преступных групп.

По данным заместителя начальника отдела № 3 – начальника отделения Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Саха (Якутия) Ольги Бурцевой, органами внутренних дел за пять месяцев 2022 г. выявлено 238 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, из которых 65 совершены с использованием сети Интернет. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделениями по контролю за оборотом наркотиков МВД по РС (Я) задержано 11 участников организованных преступных групп, занимавшихся сбытом наркотиков каннабисной и амфетаминовой групп на территории республики под эгидой различных Интернет-магазинов. На постоянной основе проводится мониторинг социальных сетей, форумов, блогов, различных групп пользователей на предмет пронаркотического контента.

Начальник Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте Александр Горбунов проинформировал об успешной операции по ликвидации лаборатории по производству синтетических наркотиков в Хабаровском крае, организованной жителями Якутии, занимающимися сбытом наркотических веществ бесконтактным способом. «Из изъятого материала фигуранты смогли бы изготовить около 400 кг наркотических средств или около 1 млн разовых доз», – сообщил он об итогах операции.

Министр здравоохранения республики Лена Афанасьева сообщила о снижении количества больных наркоманией в 2021 году. Этот показатель ниже, чем на Дальнем Востоке и по стране. Наибольшее распространение наркотические средства получили в городе Якутске, Хангаласском, Мирнинском и Нерюнгринском районах, в 2021 году не зафиксировано ни одного факта в Вилюйском и Олекминском районах.

Также на заседании Антинаркотической комиссии рассмотрены вопросы организации работы по реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, предварительные итоги социально-психологического тестирования в образовательной среде, которое позволяет выявлять психологические факторы риска возможного вовлечения несовершеннолетних в зависимое поведение, а также ход реализации ведомственной программы социально – психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость, содержащихся в исправительных учреждениях УФСИН по Республике Саха (Якутия).