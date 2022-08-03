Ольга Балабкина призывает якутян пройти ревакцинацию

Тенденция к увеличению в Якутии заболеваемости новой коронавирусной инфекцией связана с отпускным периодом и завозными случаями. Об этом 3 августа на брифинге оперативного штаба Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции заявила заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.

«По данным Управления Роспотребнадзора в Республике Саха (Якутия), на территории республики продолжает распространяться штамм коронавируса «омикрон» с его подвидами. Все медицинские организации работают в режиме повышенной готовности», – сообщила Балабкина.

За последние сутки выздоровело 98 человек. Госпитализировано 10 человек, что составляет 7,8% от общего количества выявленных случаев за сутки – 128 случаев. 57,8% новых случаев заболевания зарегистрировано в городе Якутске, 42,2% – в районах республики. Большинство заболевших лечится в амбулаторных условиях (92,2%), лечение в стационарах получают 7,8% больных.

Ольга Балабкина подчеркнула, что тяжёлые случаи заболевания коронавирусом регистрируются у больных, которые не получили прививки от COVID-19. Первым компонентом вакцины для профилактики коронавируса привиты 89,6% взрослого населения республики. Оперативный штаб ведёт учёт количества вакцинированных от гражданина, который первым получил прививку. «В связи с этим отмечу, что коллективный иммунитет значительно ниже, поэтому предлагаем всем, у кого подошёл срок ревакцинации – а таких в республике 68% от общего количества взрослого населения республики – прийти на ревакцинацию в наши медицинские учреждения для создания устойчивого иммунитета», – подчеркнула вице-премьер.

Заболеваемость ковидом растёт в районах с низким уровнем ревакцинации. Низкие темпы ревакцинации отмечены в Алданском, Верхоянском, Горном, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Намском, Нерюнгринском, Среднеколымском районах и городе Якутске.

Ольга Балабкина сообщила, что накануне на заседании республиканского оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции приняты решения о подготовке помещений школ к новому учебному году, дезинфекции общественных мест, увеличении количества ковидных коек в больницах.