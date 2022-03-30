Ольга Балабкина призывает носить маски и соблюдать социальную дистанцию

Эти меры не ограничивают предпринимательскую деятельность, но в разы снижают риск заражения ковидом.

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