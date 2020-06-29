Ольга Балабкина призвала воздерживаться от необоснованных инсинуаций

Сегодня, 29 июня, заместитель председателя правительства РС(Я) Ольга Балабкина на вечернем брифинге проинформировала журналистов о том, что за последние сутки в регионе зарегистрировано 50 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 37 – в Якутске, 6 — в Нерюнгринском районе, 4 – в Мирнинском районе, 2 – в Ленском районе, 1 — в Таттинском улусе.

За весь период распространения новой коронавирусной инфекции в Якутии зарегистрировано 4178 случаев заболевания.

Ольга Балабкина обратила особое внимание, на три аспекта текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в Якутии.

Во-первых, достоверная статистика ежедневно предоставляется республиканским оперативным штабом и озвучивается на официальных брифингах Главы РС(Я) Айсена Николаева и вице-премьера Ольги Балабкиной. Информация от районных оперативных штабов может быть преждевременной, поскольку часто основывается на неподтвержденных результатах анализов.

Разночтения с федеральными источниками информации возникает из-за разницы во времени подачи информации и в методиках расчета.

Ольга Балабкина призвала граждан воздерживаться от необоснованных инсинуаций.

Во-вторых, вице-премьер Якутии еще раз разъяснила порядок оказания медицинской помощи заболевшим людям, который строго основывается на методике Минздрава России. Так, больные с бессимптомным протеканием болезни, лечатся амбулаторно. Больные с легким и средним проявлением инфицирования проходят стационарное лечение в районных больницах. При тяжелых случаях больные направляются в республиканскую инфекционную больницу. Здесь проходят консультации со специалистами ведущих медицинских учреждений России.

Ольга Балабкина сообщила, что мониторинг телефонных звонков, обратившихся за медпомощью граждан, будет проходит чаще – каждые три дня. Звонки будут проверяться на вопрос необоснованного отказа в госпитализации заболевшего.

Вице-премьер подчеркнула, что система здравоохранения РС(Я) оказывает соответствующий уровень медицинской помощи по лечению коронавирусной инфекции.

Третий момент – это предоставление справок. Ольга Балабкина особо отметила, что сегодня на заседании оперативного штаба она обратилась к председателю Федерации профсоюзов РС(Я) Николаю Дегтяреву по поводу разрешения ситуации, когда работодатель требует от нового сотрудника справку об отсутствии коронавируса. «Такой справки нет», — уточнила Ольга Валерьевна, и работодатель не должен требовать такую справку.