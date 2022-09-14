Ольга Балабкина призвала вакцинироваться

За последние сутки в Якутии выявлено 512 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 286 – в Якутске. Обстановка характеризуется как стабильная. Об этом на брифинге оперативного штаба сообщила заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.

Большинство продолжает получать лечение амбулаторно. За последние сутки выздоровели 342 человека, 22 госпитализировано.

«Новый штамм коронавируса имеет симптомы схожие с симптомами ОРВИ. При наличии признаков заболевания необходимо обращаться в учреждения здравоохранения», – отметила Ольга Балабкина.

Все учебные заведения в республике работают в очном режиме, решение по переводу на дистанционное обучение принимает руководство школ в зависимости от эпидситуации в классах.

Вице-премьер подчеркнула, что единственным способом защиты от коронавируса является вакцинация. В республике продолжается вакцинальная кампания для профилактики COVID-19. Прививка от коронавируса внесена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.