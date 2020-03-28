Ольга Балабкина: Приехавшие из-за пределов республики должны самоизолироваться

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. Сегодня действуют меры по самоограничению граждан, предусмотренные во избежание серьезных последствий по распространению коронавируса на территории республики. Об этом заявила заместитель председателя правительства Якутии Ольга БАЛАБКИНА, комментируя текущую ситуацию в республике по состоянию на 28 марта.

Закрыты торговые, спортивные центры, культурно-досуговые и другие места массового скопления населения. «Все меры, которые сегодня в республике предприняты, они направлены на уменьшение, насколько это возможно, количества социальных контактов. Такие меры осуществляются на всей территории Российской Федерации. Поэтому граждане должны относится к ним с достаточным пониманием», – подчеркнула Ольга Балабкина.

Вице-премьер призвала население не рассматривать выходные как время для отдыха, а, прежде всего, рассматривать как меру заботы о своем собственном здоровье. «Не допуская лишних контактов, мы можем предотвратить распространение вируса», – сказала заместитель руководителя оперативного штаба.

Ольга Балабкина напомнила, что в режиме самоизоляции в обязательном порядке должны находиться люди старше 65 лет. Волонтеры по звонку приезжают, помогают пожилым гражданам с покупками, выгулом собак.

В настоящий момент более 50 процентов пенсионеров старше 65 лет получили денежные выплаты за режим самоизоляции. Завершаются процедуры перерасчета количества пенсионеров, которые являются работающими, и получения подтверждения того, что они самоустранились от работы.

Несовершеннолетние под ответственность своих родителей должны находиться в самоизоляции и всем остальным гражданам рекомендуется приостановить свои активные передвижения в этот период.

Для жителей республики подготовлены различные проекты в интернет-сети, теле-, радиоканалах. Медработники при необходимости придут домой гражданам.

Ольга Балабкина сообщила, что в настоящий момент в инфекционной больнице г. Якутска проходят лечение 14 человек с коронавирусом. С сегодняшнего дня главный врач городской клинической больницы Николай ВАСИЛЬЕВ будет информировать граждан республики о состоянии больных и о предпринимаемых мерах для предотвращения заражения вирусом других граждан.

В обсерваторах находятся здоровые люди, которые могли находиться в сфере контактов того или иного лица, и те, кто в пределах двух недель пересекли границы страны. Их численность постоянно меняется, так как ежедневно люди прибывают. Также граждане, приехавшие из-за пределов республики самоизолируются. Они должны проявить ответственность, ставя в известность медицинские учреждения по месту жительства.

«Те, кто приехали из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России и почувствовали признаки недомогания, не занимайтесь самолечением, вызовите врача. Врач, прежде всего, возьмет анализы на коронавирус и на вирусную инфекцию», – сказала Ольга Балабкина.

Вице-премьер напомнила, что две лаборатории Роспотребнадзора и лаборатория Якутской республиканской больницы №3 в непрерывном режиме проводят анализы.