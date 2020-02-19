19.02.2020
09:48
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Якутия

Ольга Балабкина посетила социальные объекты Олекминска

В рамках отчета исполнительных органов власти республики в Олекминском улусе заместитель председателя правительства Якутии Ольга БАЛАБКИНА вчера посетила социальные объекты города.

В Центральной районной больнице вице-премьер приняла участие в открытии кабинета компьютерной томографии. Теперь местные жители, не выезжая за пределы улуса, могут получить квалифицированную диагностическую помощь.

Далее председатель организационного комитета по подготовке и проведению республиканского Ысыаха Олонхо 2020 года Ольга Балабкина вместе с председателем Национального организационного комитета по подготовке и проведению Десятилетия Олонхо Александром ЖИРКОВЫМ осмотрели местность, в котором будет проводиться национальный праздник. На территории ландшафтно-этнографического комплекса «Аанньаах хочото» на высоком берегу реки Лена будут размещены объекты культурно-этнографического, ритуально-обрядового значения в соответствии с регламентом организации и проведения мероприятия. Работы начались в предшествующем году.

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Кроме этого, вице-премьер ознакомилась в Олекминске с местом строительства детского сада на 240 мест по федеральной программе. Проектно-сметная документация объекта готова, должна пройти ценовую экспертизу. Возведение объекта планируется в 2021-2022 годах, что позволит ликвидировать очередность в дошкольные учреждения города.

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Вице-премьер побывала в Олекминском интернате для стационарного социального обслуживания престарелых и инвалидов. Социальное учреждение располагает 376-ю койко-местами в четырех медицинских отделениях. Ольга Балабкина проинспектировала ход работ по подготовке к сносу старых зданий, сооружений и обустройству участка под строительство спального корпуса на 200 мест для стационарного социального обслуживания престарелых и инвалидов (вторая очередь). Первая очередь на 100 мест введена в строй в 2015 году. Объект включен в федеральный бюджет и инвестиционную программу республики. Срок реализации строительства – до 2022 года.

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Также Ольга Балабкина посетила социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, ознакомилась с условиями проживания детей, пообщалась с детьми и побеседовала с коллективом.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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