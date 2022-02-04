Ольга Балабкина «отличница» рейтинга замгубернаторов РФ

Телеграм канал ЗАМГУБЕРНАТОРА опубликовал по итогам января 2022 г. рейтинг замгубернаторов по социальной политике (внутри разделов персоны расположены в алфавитном порядке). Наша Ольга Валерьевна БАЛАБКИНА вошла в список отличников, обойдя многих своих коллег из других регионов РФ.

Высшая лига

Емельянов Н.П., Ленинградская область Ракова А.В., Москва

Отличники

Балабкина О.В., Саха (Якутия) Блощинский А. А., НАО Бондарев С.Б., Ростовская область Бучкова Т.В., ЯНАО Габдрахманов И.Н., Московская область Гехт И.А., Челябинская область Каманина Л.В., Вологодская область Кулагин А.А., Севастополь Курдюмов Д.А., Кировская область Лотванова Г.А., Мордовия Никонов Е. Л., Хабаровский край Попов В.Б., Воронежская область Савченко Т.А., Магаданская область Сивак В. И., Камчатский край Старжинская О. Б.,/Дементьев И.А., Архангельская область Фазлеева Л.Р., Татарстан Цыбикжапов В.Б., Бурятия Щеглова И.С./Цымпилова Т.В., Забайкальский край

Середняки

Агафонова И.В.,/Бардуков А.Н.,Брянская область Андреева Л.М., Ярославская область Астафьева Н.Е. Тамбовская область Баранов К.В., Владимирская область. Баринов И.А., Калининградская область Белостоцкий А.В., Курская область Бронникова Е.Н./Худченко А. Г.,/Бондаренко Н.В., Приморский край Дягилева Е.В.,/Фомин Ю.В.,/Демченко О.Н., Мурманская область Горина И.В., Астраханская область Горностаева Т.А., ЧАО Горобцов К.М., Калужская область Гремякова О.П./Марков Д.С., Тульская область Дернова Т.В./Куприянов В.В., Омская область Космачев В.В./Ягов О.В., Пензенская область Крымова Т.В., Орловская область Кучиц С. С., Ульяновская область Левко А.Н., Томская область Мелик-Гусейнов Д.В., Нижегородская область Мержоева З.О., Волгоградская область Минькова А.А., Краснодарский край Нелюбов С.А., Новосибирская область Никифоров С.А./Самойлов Д.И., Пермский край Новикова В.Н., Тверская область Подкорытов А.В., Красноярский край Романовская Е.В., Крым Рябинина Ю.Н., Амурская область Сулейманов Э. А., Чечня Тимофеева А.В., Новгородская область Туганова Л.А., Северная Осетия-Алания Федорова О. В., Марий Эл Фетисов А.Б., Самарская область Хардикова Е.В., Тыва Цигельник А.М., Кемеровская область Эргашев О.Н./Книгинин В.Н./Потехина И.П., Санкт-Петербург Ющук В.Н., Сахалинская область

Аутсайдеры

Амриева М.С., Ингушетия Вобликова В.Ф., Иркутская область Гербеева И.Д., Карачаево-Черкесия Грибов Р.В., Саратовская область Дубровин С.В., Ставропольский край Емельянова В.В., Псковская область Жуков В.А., ЕАО Журина Е.В., Костромская область Забелин М.В., Башкирия Захаров Д.А., Чувашия Ильин А.И./Белоглазава О.Н., Липецкая область Иванова С. А., Калмыкия Казиев М. Н., Дагестан Карачёва Л. Ю., Коми Кольцов В.С., ХМАО-Югра Кокорина Л. И., Курганская область Креков П.В., Свердловская область Кузнечевских О.А., Тюменская область Култуева Д.А., Алтай Макарова В.Н./ Хомутова В.В., Смоленская область Петряев Р.П., Рязанская область Пинчук Э.З., Удмуртия Подсадник Л.А., Карелия Пономарева О.И., Хакасия Савинова Т.Л., Оренбургская область Степаненко И. Б., Алтайский край Хубиев М.Б., Кабардино-Балкария Эрмиш И.Г., Ивановская область

Широкова Н.С., Адыгея, покидает рейтинг. Зам главы региона по соцполитике не назначен. Позиция региона в рейтинге «середняк».

Курганский К.С., Белгородская область, покидает рейтинг. Он назначен министром культуры. Куратор соцблока из замов пока не назначен. Позиция региона в рейтинге «середняк».

Ванчикова А.Г., Забайкальский край, покидает рейтинг. Она больше не курирует вопросы соцсферы и медицины в регионе. В рейтинге: зампреды Инна Щеглова (здравоохранение и соцзащита) и Татьяна Цымпилова (образование)