Ольга Балабкина опять отличница рейтинга замгубернаторов

Тгк Замгубернатора опубликовал РЕЙТИНГ ЗАМГУБЕРНАТОРОВ за июнь 2022 г. Социальная политика (внутри разделов персоны расположены в алфавитном порядке, но не по значению). В некоторых регионах указаны кураторы трех основных направлений — соцзащита, здравоохранение и образование.

Отличники

Балабкина О.В., Саха (Якутия) Баринов И.А., Калининградская область Белостоцкий А.В., Курская область Бучкова Т.В., ЯНАО Вобликова В.Ф., Иркутская область Гехт И.А., Челябинская область Горностаева Т.А., ЧАО Гремякова О.П./Марков Д.С., Тульская область Дернова Т.В./Куприянов В.В., Омская область Емельянов Н.П., Ленинградская область Каманина Л.В., Вологодская область Кулагин А.А., Севастополь Курдюмов Д.А., Кировская область Лотванова Г.А., Мордовия Мелик-Гусейнов Д.В., Нижегородская область Минькова А.А., Краснодарский край Подкорытов А.В., Красноярский край Половайкина Т.Г./Леонтьева С.Н., Амурская область Ракова А.В., Москва Савченко Т.А., Магаданская область Сивак В. И., Камчатский край Старжинская О. Б./Дементьев И.А., Архангельская область Тимофеева А.В., Новгородская область Туганова Л.А., Северная Осетия-Алания Цыбикжапов В.Б., Бурятия Шеманаева Г.Н., Тамбовская область.

Есть еще середняки и аутсайдеры.