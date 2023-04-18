Ольга Балабкина об обращении родных военнослужащих о включении их в ЧВК без согласия

По обращению членов семей военнослужащих, в котором содержится информация о включении их родных без их согласия в отряды частных военных кампаний, поступившему в республиканскую группу помощи семьям военнослужащих, 17 апреля 2023 года от руководства Республики направлены обращения в Военную Прокуратуру, Министерство обороны России с просьбой разобраться по фактам , указанным в обращении. Заместитель Председателя Правительства РС (Я) О.В. Балабкина

Фото: ЯСИА Источник: тгк Балабкина Бриф

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