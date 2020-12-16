Ольга Балабкина о зарплате

Сегодня, 16 декабря, состоялось заседание Межведомственной комиссии по контролю задолженности по выплате заработной платы и страховым взносам в государственные внебюджетные фонды в режиме видеоконференцсвязи под председательством вице-премьера Ольги Балабкиной.

Правительством Якутии проводится постоянный мониторинг, координация и контроль за погашением задолженности по заработной плате перед работниками организаций и предприятий всех форм собственности.

Заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина, открывая заседание, заострила внимание на то, что в условиях распространения коронавирусной инфекции работодатели не должны допускать задержку выплаты заработной платы работникам действующих предприятий, организаций.

Ольга Балабкина отметила, что Министерство труда совместно с органами прокуратуры четко организовали контроль за недопущением увеличения задолженности по зарплате. В настоящий момент по республике по сравнению с прошлым годом сумма задолженности по зарплате уменьшилась в 1,5 раза. Погашена задолженность по оплате труда за три года перед работниками АНО «Якуткурорт» в сумме свыше 12 млн рублей.

На заседании межведомственной комиссии рассмотрены предприятия отраслей транспорта и дорожного хозяйства, строительства, промышленности и геологии, жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, в которых допущено образование задолженности по заработной плате.

Руководители министерств, курирующие данные сферы деятельности, проинформировали о мерах, предпринимаемых для ликвидации задолженности.

Подводя итоги, вице-премьер Ольга Балабкина поручила руководителям министерств, ведомств определить дальнейшие действия по оперативному погашению задолженности по заработной плате перед работниками предприятий и организаций на территории республики.