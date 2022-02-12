Ольга Балабкина о трансформации работы всего социального блока

В прошлом году по всей стране, в том числе и в Якутии, стартовала масштабная работа по трансформации всего социального блока, которая получила название Национальная социальная инициатива. Об этом в ходе отчёта органов исполнительной власти на каналах НВК «Саха», «Якутия 24» и радио «Тэтим» 12 февраля сообщила вице-премьер Правительства республики Ольга Балабкина.

Цель Национальной социальной инициативы – выявление и устранение барьеров при оказании услуг в социальной сфере, повышение качество работы отраслей, связанных с повседневными нуждами людей.

«Для нас главным является удовлетворённость людей качеством оказанных государственных услуг. За прошедший год мы выявили 14 наиболее проблемных точек, которыми мы решили заняться в первую очередь. Эта работа была проведена на основе опроса граждан совместно с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых инициатив. По каждой выявленной жизненной ситуации, требующей дополнительного внимания, разрабатывались конкретные планы действий», – сообщила Ольга Балабкина.

В число 14 жизненных ситуаций, требующих улучшения, попали, в частности, такие как раннее выявление рака шейки матки на основе ВПЧ-диагностики; оптимизация процесса оказания медпомощи пациентам с онкологическими заболеваниями от момента подозрения на рак до постановки диагноза и назначения специализированного лечения; снижение уровня заболеваемости воспитанников детских садов. Также среди актуальных вопросов – оптимизация процесса оформления инвалидности и показаний для направления в социальные учреждения стационарного обслуживания; внедрение проактивного механизма поддержки семей с детьми в случаях потери кормильца или развода; получение услуг по социальной реабилитации гражданами, ставшими впервые инвалидами I группы; трудоустройство через Центр занятости населения.

В этой работе республике также помогает Государственная корпорация «Росатом».

«По итогам Рейтинга АСИ Якутия по ряду показателей – уровню информированности населения о социальных услугах, оценке сложности в признании нуждающимся в получении социальных услуг, среднему времени ожидания приёма у профильного медицинского специалиста, среднему времени ожидания госпитализации в стационар, медицинской помощи по сопровождению беременности и родам – занимает лидирующие позиции среди субъектов Российской Федерации», – подчеркнула Ольга Балабкина.