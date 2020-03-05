Ольга Балабкина о результатах анализов ребёнка с признаками ОРВИ, прилетевшего из Кореи

Анализы на коронавирусную инфекцию, взятые сегодня у ребёнка и женщины, вернувшихся из Южной Кореи, отрицательные. Об этом заявила заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Ольга Балабкина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в одну из поликлиник города Якутска обратилась гражданка с маленьким ребёнком с признаками ОРВИ, вернувшаяся из Кореи в конце февраля. Также сегодня в 16:00 часов по вызову скорой помощи на дом была госпитализирована гражданка с повышенной температурой, вернувшаяся из Южной Кореи.

«Результаты на них получены, результаты отрицательные, коронавирусная инфекция не обнаружена», – подчеркнула вице-премьер.

«Однако у нас выявлено три новых случая обращения граждан с повышенной температурой, посещавших Южную Корею. Граждане вызвали скорую помощь на дом. Сейчас они госпитализированы в инфекционную клиническую больницу. У них взяты анализы на наличие коронавирусной инфекции. Ждём результаты», – сообщила Ольга Балабкина.

Вице-премьер напомнила, чтобы граждане, прибывшие из зарубежных стран, в которых зарегистрирована заболеваемость коронавирусной инфекцией 2019nCoV, во избежание распространения инфекции своевременно вызывали скорую медицинскую помощь на дом.

«Сейчас по социальным сетям распространяется различная информация. Призываю верить только официальной информации, поступающей из Минздрава Якутии, Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) и Правительства республики. Вся официальная информация предоставляется на ежедневных брифингах», – подчеркнула Ольга Балабкина.