Ольга Балабкина о нерабочей неделе: Только ограничив передвижения, мы сможем победить вирус

Следующая неделя в России объявлена нерабочей с сохранением заработной платы. Однако, воспринимать это нужно не как обычные выходные или каникулы, а время для того, чтобы ограничить свои передвижения. Такое заявление сделала вице-премьер Якутии Ольга Балабкина на ежедневном брифинге с журналистами.

В прямом эфире НВК «Саха» Балабкина проинформировала, что количество заболевших в республике остается неизменным – их по-прежнему 14. Еще у одного предварительно положительные анализы, результаты направлены на перепроверку в Новосибирск.

По ее словам, сегодня в лабораториях управления Роспотребнадзора и Минздрава республики за весь период эпидемии сделано 3335 анализов. «Санитарные врачи, лаборанты делают все для того, чтобы обеспечить локализацию инфекции в республике», – отметила она.

Вице-премьер призвала жителей республики соблюдать режим самоизоляции, сидеть дома и избегать посещения общественных мест. «Нельзя рассматривать данную неделю, как обычные выходные. Это неделя ограничения передвижений, время для того, чтобы находиться дома. Предпринятая мера даст возможность уменьшить количество контактов, риски распространения инфекции. Только так мы сможем остановить этот вирус», – сказала Ольга Валерьевна.

Напомним, о нерабочей неделе с сохранением заработной платы Владимир Путин заявил в своем телеобращении к нации 25 марта. Введение длинных выходных Президент объяснил необходимостью помешать распространению коронавирусной инфекции (COVID-19).

Согласно указу главы республики, в это время в Якутии будет ограничена работа всех развлекательных и досуговых предприятий, торговых центров, кроме магазинов продуктов и товаров первой необходимости.