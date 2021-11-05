Балабкина о мерах по защите 60+

За последние сутки в Якутии зарегистрировано 289 новых случаев коронавирусной инфекции, из которых 147 – в г. Якутск. Об этом на брифинге сообщила заместитель Председателя Правительства республики Ольга Балабкина.

17 случаев выявлено в Алданском районе, по 14 случаев в Мирнинском и Амгинском, 13 случаев – в Мегино-Кангаласском районе, 12 – в Нюрбинском. В Нерюнгринском районе зарегистрировано 11 случаев, в Среднеколымском – 8, в Ленском и Намском районах по 7. В Оленекском районе – 6 случаев. 7 и менее случаев зарегистрировано в 13 районах.

Ольга Балабкина подчеркнула, что наибольшее количество случаев коронавируса в республике фиксируется из-за семейных очагов. Вице-премьер отметила, что единственным способом защитить себя и окружающих от коронавируса является прививка.

«Хотелось бы акцентировать внимание на дополнительных ограничительных мерах для недопущения распространения коронавирусной инфекции в указе Главы Якутии Айсена Николаева по поручению Владимира Путина. Если раньше, все ограничения удаленной работы касались граждан старше 65 лет, то сейчас граждане в возрасте старше 60 лет, не прошедшие полный курс иммунизации против новой коронавирусной инфекции, должны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. Работодателям рекомендуется создать условия для работы и перевести на дистанционный формат труда граждан старше 60 лет», – сказала Балабкина.

Вице-премьер отметила, что работодателям рекомендуется перевести на дистанционный формат и лиц, имеющих хронические заболевания, на четыре недели для иммунизации. В эти дни в усиленном режиме работают прививочные бригады, также развернуты дополнительные пункты в торговых центрах. Вакцину от коронавируса теперь можно получить в будние и выходные дни не только в медицинских учреждениях, но и в дополнительных пунктах вакцинации.