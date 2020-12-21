Ольга Балабкина о борьбе с коронавирусом

В Якутии борьба с новой коронавирусной инфекцией ведется в пределах нормативов, определенных федеральным законодательством. Вице-премьер республики Ольга Балабкина на онлайн-форуме «ДФО 2020» рассказала о том, как в Якутии налажена работа по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, передает ЯСИА.

Она отметила, что сегодня республика работает в пределах тех нормативов, которые определены российским федеральным законодательством. С октября месяца у населения появилось понимание, что в «скорую помощь» надо звонить только в крайнем случае и когда нужна доставка в больницу. Во всех остальных случаях нужно звонить участковому врачу. Врачи, приехавшие на вызов, делают осмотр, забор анализов на ПЦР, при необходимости и симптоматике решается вопрос о госпитализации. После результатов анализов определяется точный диагноз и последующее лечение. Она отметила, что по Якутску время ожидания результатов анализов составляет в пределах 48 часов с момента поступления материала в лабораторию.

«В каждом районе есть ЦРБ, которая служит в качестве первичного звена по выявлению новой коронавирусной инфекции, их 35. Все медики обучены, методики есть, бригады начинают сразу отрабатывать. У нас есть два медицинских вертолета для перевозки больных новой коронавирусной инфекцией. В республике определены две точки по тяжелыми больным: Якутск и город Мирный. На Мирный приходятся западная часть Якутии и Север, а центральная часть — на Якутск. Мое утро начинается с обзвона служб «скорой помощи», где меня информируют о ситуации. Один раз в неделю встречаюсь с главами муниципальных образований и с республиканским Оперштабом. Есть также общая группа в Whatsapp для работы», — сказала она.