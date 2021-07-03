Ольга Балабкина о большой проблеме

Sakhalife.ru уже писал о большой проблеме больницы Якутского научного центра СО РАН, некогда бывшей одной из лучших в республике, одной из важнейших и нужнейших структур якутской науки.

Зампред Якутии Ольга Балабкина приоткрыла информацию о дальнейшей судьбе учреждения сказав, что в настоящее время ведутся переговоры об открытии поликлиники на его базе.