03.07.2021
17:25
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Общество

Ольга Балабкина о большой проблеме

Sakhalife.ru уже писал о большой проблеме больницы Якутского научного центра СО РАН, некогда бывшей одной из лучших в республике, одной из важнейших и нужнейших структур якутской науки.

Почему ЯФАНовская больница вынуждена закрыть свою поликлинику

Зампред Якутии Ольга Балабкина приоткрыла информацию о дальнейшей судьбе учреждения сказав, что в настоящее время ведутся переговоры об открытии поликлиники на его базе.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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