27.09.2022
17:38
241

Якутия

Ольга Балабкина: Наступило время честного диалога

В День государственности Республики Саха (Якутия), 27 сентября, якутяне вспоминают и отдают должное памяти выдающихся государственных деятелей, стоявших у истоков государственности республики, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие Якутии. Сегодня цветы возложили к памятнику выдающемуся государственному и общественному деятелю Исидору Никифоровичу Барахову.

От имени руководства республики участников мероприятия поздравила заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина. Вице-премьер сказала, что 27 сентября вписан в историю нашей республики как день принятия Декларации о государственном суверенитете – исторического документа, который определил развитие республики в составе великой России.

Ольга Балабкина отметила, что сегодня мы живём в непростое время – время перемен. «И именно сегодня у памятников видным выдающимся деятелям республики мы должны сказать, что наступило время честного диалога. Именно сейчас мы, нынешнее поколение, очень чётко должно ответить – готовы ли отстоять завоевания, которые были достигнуты много лет назад нашими выдающимися деятелеми. В этот день мы солидарны с нашими солдатами, военнослужащими, добровольцами, конрактниками, мобилизованными, мы солидарны с жителями Донбасса, с теми, кто борется за то, чтобы мы были единой и сильной Россией, чтобы мы сохранили свой суверенитет в составе одной большой страны», – подчеркнула зампред правительства Якутии.

Со словами поздравления также обратились председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Феодосия Габышева и глава Балаганнахского наслега Верхневилюйского улуса Степан Дмитриев. Участники митинга отметила, что деятельность Исидора Барахова является примером самоотверженной работы на благо нашей республики, а его идеи не теряют своей актуальности в наше время.

Цветы к памятнику И.Н. Барахову также возложили сотрудники администрации главы РС(Я) и правительства РС(Я), Государственного Собрания (Ил Тумэн), окружной администрации города Якутска, представители общественных организаций Якутии, активисты молодежных объединений, школьники.

Фото: Пресс-службы Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх