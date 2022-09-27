Ольга Балабкина: Наступило время честного диалога

В День государственности Республики Саха (Якутия), 27 сентября, якутяне вспоминают и отдают должное памяти выдающихся государственных деятелей, стоявших у истоков государственности республики, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие Якутии. Сегодня цветы возложили к памятнику выдающемуся государственному и общественному деятелю Исидору Никифоровичу Барахову.

От имени руководства республики участников мероприятия поздравила заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина. Вице-премьер сказала, что 27 сентября вписан в историю нашей республики как день принятия Декларации о государственном суверенитете – исторического документа, который определил развитие республики в составе великой России.

Ольга Балабкина отметила, что сегодня мы живём в непростое время – время перемен. «И именно сегодня у памятников видным выдающимся деятелям республики мы должны сказать, что наступило время честного диалога. Именно сейчас мы, нынешнее поколение, очень чётко должно ответить – готовы ли отстоять завоевания, которые были достигнуты много лет назад нашими выдающимися деятелеми. В этот день мы солидарны с нашими солдатами, военнослужащими, добровольцами, конрактниками, мобилизованными, мы солидарны с жителями Донбасса, с теми, кто борется за то, чтобы мы были единой и сильной Россией, чтобы мы сохранили свой суверенитет в составе одной большой страны», – подчеркнула зампред правительства Якутии.

Со словами поздравления также обратились председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Феодосия Габышева и глава Балаганнахского наслега Верхневилюйского улуса Степан Дмитриев. Участники митинга отметила, что деятельность Исидора Барахова является примером самоотверженной работы на благо нашей республики, а его идеи не теряют своей актуальности в наше время.

Цветы к памятнику И.Н. Барахову также возложили сотрудники администрации главы РС(Я) и правительства РС(Я), Государственного Собрания (Ил Тумэн), окружной администрации города Якутска, представители общественных организаций Якутии, активисты молодежных объединений, школьники.