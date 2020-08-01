Ольга Балабкина: Надеемся, что совместными усилиями скоро заработают и кинотеатры

1 августа на традиционном брифинге о текущей эпидемиологической обстановке в республике вице-премьер республики Ольга Балабкина отметила, что ситуация в регионе остаётся напряженной.

По её информации, в Якутии за сутки выявлено 58 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 43 – в Якутске, 5 – в Сунтарском, по 3 – в Намском, Мирнинском, 2 – в Нерюнгринском, по одному – в Ленском и Хангаласском районах. Заболевшие госпитализированы, их контакты выявлены и изолированы.

Зампред обратила внимание на ситуацию, которая складывается в сельских районах республики, где часто заражаются от приезжих, а также появились острые респираторные заболевания. Вице-премьер указала на необходимость в обязательном порядке усилить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в Сунтарском и Олёкминском улусах, в которых вирус уже распространяется в поселениях, чтобы остановить эту тенденцию.

Особое внимание на брифинге Ольга Валерьевна обратила на Арктику, на Верхоянский улус. Там за прошедшие сутки зарегистрировано большое количество заболевших. Она напомнила, что глава республики поставил задачу усилить в данном районе соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

«Вчера Глава Якутии подписал указ, по которому режим второго этапа продлён на территории республики практически до середины августа. Это вызвано тем, что, к сожалению, коэффициент распространения коронавируса не позволяет нам нормативно перейти на другой этап. Однако, мы понимаем, что жизнь продолжается. Поэтому мы на основании предложения главного санитарного врача республики приняли решение о введении некоторых послаблений, которые при правильном соблюдении санитарно-эпидемиологических норм не должны дать повышение случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — отметила Ольга Балабкина.

Вице-премьер подчеркнула, что обязательными условиями для работы учреждений общепита являются наполнение залов только на 50%, а также расстояние между столами не менее 2 метров. Зампред ещё раз подчеркнула, что сегодня в общепитах запрещено проведение коллективных мероприятий.

Ольга Балабкина озвучила, что магазинам, торгующим алкогольной продукцией, разрешено работать по старому режиму до 20.00 часов.

Также она отметила, что эпидемиологическая обстановка не позволяет сегодня открытие кинотеатров. «Надеемся, что кинотеатры в скором времени начнут свою работу», — подытожила Ольга Валерьевна.