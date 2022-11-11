Ольга Балабкина: На прямой связи с нами 3 тысячи мам, жен, близких военнослужащих

На брифинге 11 ноября заместитель председателя Правительства региона Ольга Балабкина рассказала о ходе работы с семьями военнослужащих.

«Мы находимся на прямой связи практически с 3 тысячами мам, жён, близких родственников военнослужащих. В оперативном порядке решаем вопросы по назначению выплат, предоставлению мер поддержки по линии Министерства образования и науки, содействию в направлении гуманитарной помощи, решению вопросов с кредитными организациями и службой приставов по предоставлению кредитных каникул мобилизованным и приостановлению исполнительных производств», – отметила Балабкина. Вице-премьер отметила, что в настоящее время продолжается работа по сбору сведений для назначения мер социальной поддержки.

«В настоящий момент принят ряд федеральных законов, в том числе связанных с мерами поддержки семей военнослужащих. Так, выплаты, перечисляемые мобилизованным участникам специальной военной операции, не будут облагаться НДФЛ. Есть ряд других федеральных законодательных актов, касающихся льгот семей военнослужащих – мобилизованных, добровольцев и контрактников, о которых сообщим позднее после их опубликования», – добавила зампред. Ольга Балабкина напомнила, что в каждом улусе на уровне заместителей глав по социальным вопросам созданы группы оперативного реагирования на запросы и предложения членов семей, близких всех мобилизованных республики.