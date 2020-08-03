Ольга Балабкина: мы готовим заявку на вакцину против коронавируса

Сегодня, 3 августа, Ольга Балабкина, заместитель председателя правительства РС(Я), проинформировала журналистов о том, что текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе остается напряженной.

В Якутии за прошедшие сутки выявлено 51 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 37 случаев зафиксированы в Якутске, 3 – в Абыйском, по 2 — Верхоянском, Горном, Ленском, по 1 – в Мирнинском, Нерюнгринском, Олекминском, Сунтарском и Усть-Алданском районах. Заболевшие госпитализированы, их контакты выявлены и изолированы.

«Вирус начинает распространяться по республике и поэтому для нас очень важна организация первичного звена медицинской помощи через центральные районные больницы в тех районах, на которые легла основная нагрузка борьбы с коронавирусом», — сказала Ольга Балабкина. Она напомнила, что с сегодняшнего дня введены ряд послаблений в ранее принятых ограничительных мерах, но настоятельно рекомендовала сохранить удаленный режим работы для министерств, ведомств, муниципальных организаций, поскольку именно в рабочих коллективах чаще всего выявляются новые очаги заболевания, также встречается бессимптомное протекание болезни.

«Государственная Дума приняла все соответствующие нормативно-правовые акты, поэтому насколько возможно нужно сохранить удаленный режим работы», — подчеркнула вице-премьер.

Самоизоляция сохраняется для пожилых граждан старше 65 лет и для лиц, имеющих хронические заболевания. Эти категории якутян продолжают пользоваться государственными услугами по доставке продуктов, лекарств, товаров первой необходимости на дом, также им в ускоренном и доступном режиме предоставляются другие социальные услуги, в том числе по оказанию медицинской помощи.

Главой Якутии Айсеном Николаевым дано поручение Министерству образования и науки РС(Я) отработать схему проведения учебной кампании. Планируются общественные обсуждения данного актуального вопроса, в том числе с привлечением родителей.

«У родителей должно быть понимание того, что нынешняя учебная кампания будет иметь свои особенности. Наша задача – насколько возможно сохранить традиционную школу. Но надо быть готовым к разным вариантам развития ситуации», — отметила Ольга Валерьевна.

Перед Минздравом Якутии поставлены приоритетные задачи: это начало диспансеризации и проведение противогриппозной прививочной кампании среди школьников.

«Также мы готовим заявку на вакцину против коронавируса, о которой было заявлено министром здравоохранения Российской Федерации», — резюмировала Ольга Балабкина.