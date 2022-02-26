Ольга Балабкина: Медучреждения Якутии готовы к приёму беженцев

В случае прибытия на территорию Якутии беженцев из юга-востока Украины они будут размещены в городе Якутске, Мирнинском и Нерюнгринском районах. Все центральные районные больницы и медицинские учреждения столицы готовы принять беженцев, обследовать на COVID-19 и при необходимости вакцинировать от новой коронавирусной инфекции. Об этом, отвечая на вопрос телезрительницы во время итогового прямого эфира отчёта Правительства Якутии на каналах НВК «Саха», «Якутия 24» и радио «Тэтим» заявила вице-премьер Ольга Балабкина. Зампред сообщила, что в Якутии, как и во всех регионах страны, создан штаб по работе с прибывающими беженцами с юго-востока Украины, который решает вопросы по их размещению, организации питания, трудостройству. Между тем, Якутия подключилась к сбору гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик. В Якутске вчера организован пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев, куда можно принести продукты питания, посуду, средства личной гигиены, предметы первой необходимости. Вещи и продукты можно принести ежедневно с 10:00 до 20:00 часов в Ресурсный центр добровольчества Якутии по адресу: ул. Орджоникидзе, 10, 2 этаж, актовый зал. В качестве гуманитарной помощи можно принести одежду, пластиковую одноразовую посуду, средства личной гигиены, полотенца и постельные принадлежности, средства индивидуальной защиты (медицинские маски, антисептики, резиновые перчатки). Больше половины беженцев – дети, а им нужна особая поддержка. Для передачи детям можно приносить детское питание, подгузники, игрушки, книги, канцелярские товары. На сайте добро.рф для организации работы пункта сбора гуманитарной помощи открыт набор волонтёров. Для людей, готовых оказать гуманитарную и финансовую помощь, работает Колл-центр на базе Ресурсного центра добровольчества Республики Саха (Якутия). Можно обратиться по телефонам 8 (4112) 508–892, 508-893. Пункт сбора гуманитарной помощи организован Общественной палатой республики, Региональным отделением Российского Красного креста и волонтёрами-медиками в рамках работы Оперативного штаба #МЫВМЕСТЕ.