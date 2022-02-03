Ольга Балабкина: Лечить амбулаторно, не доводя до тяжелых случаев

Районные оперштабы должны обеспечить доступность амбулаторной помощи для населения

В районах республики в связи с распространением омикрон-штамма постепенно наблюдается рост заболеваемости. Поэтому основной задачей глав муниципальных образований – руководителей районных оперштабов на сегодняшний день остаётся обеспечение доступности амбулаторной помощи для людей с признаками острых респираторных инфекций с подозрением на ковид, не доводя их до стационарного лечения. Об этом 3 февраля в ходе совещания с главами районов республики заявила вице-премьер Правительства Якутии, заместитель руководителя Республиканского оперштаба Ольга Балабкина.

«Особенность омикрон-штамма в том, что он имеет очень высокую скорость распространения. Вы каждый день, ориентируясь на данные по росту заболеваемости и скорости её распространения, должны реорганизовать работу амбулаторного звена так, чтобы люди без долгого ожидания, длинных очередей могли попасть на приём, получить точный диагноз и начать лечение», — подчеркнула Ольга Балабкина.

Сегодня рост заболеваемости наблюдается в Томпонском, Нерюнгринском, Намском и Горном районах, а также в близлежащем с городом Якутском Хангаласском улусе. Вирус также выявлен в Усть-Алданском и Таттинском улусах.

«Задача руководителей этих районов – не просто перевести детей на дистанционное обучение, но и организовать тестирование как можно большего количества людей, чтобы выявить инфицированных и начать их амбулаторное лечение, не доводя до тяжёлых случаев», — отметила вице-премьер.

В настоящее время в реанимационные отделения в основном госпитализируются невакцинированные пожилые граждане и дети. Поэтому главам районов поручено наращивать темпы вакцинации и ревакцинации граждан.