Ольга Балабкина: ковид постепенно уходит из районов

Сегодня, 22 марта, Ольга БАЛАБКИНА, заместитель Председателя Правительства республики, проинформировала журналистов о том, что за последние сутки в республике выявлено 31 новый случай коронавирусной инфекции, в том числе в Якутске — 20 случаев.

Вирус также зафиксирован в районах: в Алданском – три случая, Вилюйском, Таттинском и Мирнинском – по два случая, Хангаласском и Чурапчинском — по одному случаю.

В остальных районах Якутии коронавирус не обнаружен.

Как отметила вице-премьер, за последние два месяца ковид постепенно уходит из районов, но уровень заболеваемости сохраняется в Якутске.

За сутки лабораториями республики проведено 820 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 997 600 тестов.

Ольга Балабкина сообщила, что ожидается новая партия вакцины по разнарядке Минздрава России.

По состоянию на 22 марта в республику поступило всего 56 412 доз вакцин против коронавирусной инфекции.

Первую вакцину получили 55 599 человек, вторую вакцину — 42 766 человек. Все люди, получившие первую вакцину, получают вторую по графику и вовремя.

Ольга Балабкина напомнила, что указом Главы Якутии Айсена Николаева был снят и смягчён ряд ограничительных мер. Тем не менее сохраняется строгое требование к соблюдению оставшихся ограничительных мер на всей территории республики.