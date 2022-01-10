Ольга Балабкина: Коронавирус – основное внимание детям

В ходе брифинга оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 10 января заместитель Председателя Правительства Якутии Ольга Балабкина сообщила, что из 85-и больных с коронавирусом, выявленных за последние сутки в Якутии, 23 – дети. Вице-премьер напомнила, что оперативным штабом приняты решения об обязательной дезинфекции помещений, в которых находятся дети, и усилении контроля за соблюдением всех ограничительных мер для предотвращения распространения коронавируса.

Особое внимание – детям, которые возвращаются из поездок во время новогодних каникул. Ольга Балабкина призвала при первых признаках острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) вызывать врачей из поликлиники по месту жительства и прикрепления. «Врачи обязаны взять тесты на новую коронавирусную инфекцию. В случае отказа от забора анализов необходимо обратиться на горячую линию Министерства здравоохранения», – сказала она.

Напоминаем, телефон «горячей линии» по коронавирусу – 122.

Из 62 взрослых, заболевших ковидом за последние сутки, непривитых 60, что составляет 97%. В стационарах получают лечение 449 пациентов, в том числе 393 находятся в состоянии средней тяжести. В тяжёлом состоянии – 48 человек, из которых 47 пациентов не получили прививку от коронавируса, что составляет 98%.

В реанимациях врачи борются за жизни 8 крайне тяжёлых больных.

По данным зампреда, на контроле республиканского оперштаба остаются Верхоянский улус, где выявлено 10 новых случаев COVID-19, а также Мегино-Кангаласский, Булунский, Сунтарский и Среднеколымский районы. Ольга Балабкина отметила, что фиксируются заболевания в отдалённых населённых пунктах в связи с открытием автозимников. Районным оперштабам даны поручения по контролю за приезжающими.

В республике продолжается вакцинальная кампания. Первым компонентом прививки от ковида привито 73,7 % взрослого населения республики.

Ольга Балабкина акцентировала на подготовке к приходу коронавируса штамма «омикрон». «Скорость распространения омикрона выше, чем дельта-штамма. Приняты все необходимые меры в соответствии с планом действий по предотвращению распространения нового штамма, утверждённым главой республики», – резюмировала вице-премьер.