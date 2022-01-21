Ольга Балабкина: Из-за омикрона желающих привиться стало больше

С приходом в Якутию штамма «омикрон» ЦУР Якутии отмечает увеличение количества обращений и жалоб жителей на тему коронавируса. ЦУР выбрал самые частые вопросы и задал их вице-премьеру правительства Якутии Ольге Балабкиной.

— Когда наладят работу единой горячей линии 122?

— В общественном центре Якутии развернут большой колл-центр. Сейчас есть определенные сбои в системе работы 122, связано это с высокой нагрузкой. Технические работники занимаются решением это вопроса.

— Какие прогнозы роста заболевших коронавирусом?

— Об окончании пандемии говорить пока рано. В республике регистрируется очередной подъем заболеваемости, вызванный штаммом «омикрон». В отличие от предыдущих, он обладает высокой степенью заразности — от одного больного заражаются до девяти человек — и большой скоростью распространения. За более чем месяц существования штамма на территории России его выявление выросло с 1-1,5% до 49%.

— В Якутске будут делать анализы на омикрон?

— Омикрон – это тот же ковид с определенными мутациями. Поэтому диагноз устанавливается теми же методами: ПЦР и экспресс-тестом ИХА. Учитывая, что для лечения омикрона применяются те же схемы, что и для предыдущих штаммов, в клинической практике расшифровка геномной принадлежности коронавируса не так важна.

В целях эпидемиологического мониторинга за новым штаммом Роспотребнадзор по Якутии направляет пробы больных в федеральные референс-центры для генетической расшифровки.

— Увеличилось ли количество желающих привиться после выявления случая штамма-омикрон в Якутске?

— Количество желающих вакцинироваться намного увеличилось. За новогодние праздники прививку первым компонентом получили более двух тысяч человек, ревакцинацию прошли более тысячи.

— Почему в Якутске не проведут массовое тестирование всех жителей?

— Контингент, подлежащий тестированию на COVID-19, определен нормативными документами Минздрава России и Роспотребнадзора. В первую очередь обследуют, если у человека есть признаки острой респираторной инфекции, пневмонии, а также пациентов, поступающих в стационары в неотложной и экстренной форме, и лиц старше 65 лет с признаками ОРВИ.

Кроме того, по поручению главы республики организовали экспресс-тестирование работников жизнеобеспечивающих предприятий, в аэропорту «Якутск» открыт пункт экспресс-теста для прилетающих.

По информации Оперштаба на 21 января выявлено 859 новых случаев заражения ковидом — это новый рекорд с начала пандемии.