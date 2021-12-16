Ольга Балабкина: Главный человек в семье – мама

Послание Главы Якутии Айсена Николаева Госсобранию (Ил Тумэн), оглашённое в преддверии 100-летия образования ЯАССР, имеет особенно важное значение, подчеркнула заместитель председателя Правительства республики Ольга Балабкина:

– Послание фиксирует итоги 100-летнего развития республики и задаёт вектор для развития не только на год вперёд, но и на более отдалённую перспективу с учётом реализации обозначенных в нём стратегических документов. И всё это с опорой на богатые традиции и культуру народов Якутии.

Его главный лейтмотив – забота о человеке, каждом жителе Якутии, как носителе духовной и материальной культуры региона.

Объявленный Год Матери в республике даёт дополнительный импульс и глубокий смысл всем принимаемым мерам поддержки семей и главного человека в семье – мамы. Забота о здоровье матерей, об их духовном благополучии, вопросы поддержки физической (спортивной), общественно-полезной активности, профессионального развития и самореализации женщин-матерей становятся важными составляющими социальной политики.

В Послании Глава подводит предварительные итоги Года Здоровья. Вместе с тем, задачи на будущее сформулированы таким образом, что они позволят продолжить и укрепить заложенный в 2021 году фундамент для развития здоровьесберегающих технологий, формирования у граждан ответственного отношения к здоровью и укрепления общественного здоровья.

Пандемия новой коронавирусной инфекции уже не первый год вносит свои коррективы в региональные планы развития, в том числе и Послания Главы. Важно, что в Послании особое внимание было уделено не только вопросам преодоления последствий COVID-19, организации постковидной реабилитации, но и внедрению самых передовых медицинских технологий.

На фото Ольга Балабкина с Кристиной Игнатьевой, матерью-героиней из Таттинского района