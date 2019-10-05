Ольга Багдасаева: «Учителя – самые счастливые люди на земле!»

Коллег с Международным днем учителя поздравляет директор средней общеобразовательной школы №19 г. Удачного Мирнинского района Ольга БАГДАСАЕВА:

«Дорогие мои коллеги, уважаемые учителя!

Позвольте от всей души поздравить вас с нашим профессиональным праздником!

Мы – самые счастливые люди на земле. Учить детей светлому, доброму, вечному – что может быть более важным и нужным? В этот день чествуют нас, самоотверженных людей, которые посвятили себя благородному делу — обучению и воспитанию будущего поколения.

Да, наша профессия очень сложная. Она требует от педагога особых душевных качеств. В ее основе лежит тяжелейший созидательный труд, любовь к делу и к ученикам. Пожалуй, не раз и не два бывали ситуации, когда каждый из нас думал уйти из профессии. Но, глядя в глаза ребенка, мы понимаем, педагогика – наше призвание!

Ежедневно с высочайшей самоотдачей и неравнодушием вы, дорогие мои коллеги, передаете ученикам не только необходимые знания и навыки, но и учите добру и честности, воспитываете в духе патриотизма и любви к России, отдаете частицу своего сердца.

В рядах Партии «Единая Россия» немало нас, учителей. Партия занимает лидирующие позиции, что подтвердили последние выборы, прошедшие 8 сентября. Мы, учителя-единороссы, являемся флагманом отечественного образования и делаем все для того, чтобы труд учителя оценивался по достоинству.

От вашего неустанного труда зависит будущее Республики Саха (Якутия). Огромное спасибо вам за то, что из года в год вы преданно служите своему делу – делу значительному, закладывающему основы морали, воспитывающим Личность».

Фото: Мирнинское местное отделение «Единой России».

На снимке:

Ольгу Петровну Багдасаеву поздравляет с профессиональным праздником Олег Коклин – член франкции «Единая Россия» в Районном совете депутатов МР «Мирнинский район».