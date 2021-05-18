Олени в Момском вне опасности

В оленеводческих стадах РКО КМНС (Э) «Саркичан» (Святая гора) и СХП РКО «Магир» муниципального образования «Улахан Чистайский национальный наслег» Момского района в 2014 году были установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу северных оленей домашнего содержания, сообщают в Департаменте ветеринарии РС (Я).

В этом году во время весенней корализации в РКО КМНС (Э) «Саркичан» (Святая гора) ветеринары исследовали пробы крови 85,9% оленей от общего поголовья, а в СХП РКО «Магир» – 92,3% от общего поголовья. По результатам исследований положительные пробы на бруцеллез не выявлены.

В связи с выполнением всех пунктов комплексного плана мероприятий и получением отрицательных результатов при серологических исследованиях два года подряд, а также при клиническом осмотре всего поголовья, стада признаны оздоровленными.

Распоряжением Департамента ветеринарии РС(Я) от 17 мая отменены ограничительные мероприятия по бруцеллезу северных оленей домашнего содержания в оленеводческих стадах РКО КМНС (Э) «Саркичан» (Святая гора), СХП РКО «Магир» муниципального образования «Улахан Чистайский национальный наслег» Момского улуса.