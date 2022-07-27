Олени пали от пироплазмоза — Депветеринарии

В Алданский район направили ветеринарные препараты для лечения северных оленей

В Алданский район поставят ветеринарные препараты для профилактики распространения болезни северных оленей, сообщает руководство Департамента ветеринарии Якутии.

Ранее в районе в оленеводческом стаде №7 ОАО КМНС «Хатыстыр» пали свыше 50 оленей. При проведении лабораторных исследований зарегистрировали заболевание пироплазмоз.

«В данное время Управлением ветеринарии Алданского района проводятся мероприятия по недопущению дальнейшего распространения заболевания. Необходимые препараты закуплены и ожидают транспортировки до Алдана для проведения акарицидных обработок. Заготовка мяса в хозяйстве не велась», – уточнили в Депветеринарии.

Отмечается, что животные могли подхватить болезнь из-за укусов клещей. Заболевание не передаётся через животных человеку.

Пироплазмидозы – протозойные заболевание северных оленей, которые сопровождаются лихорадкой, анемией, желтушностью слизистых оболочек, гемоглобинурией, утратой продуктивности и работоспособности, при несвоевременном лечении – гибелью животных.

Последний случай вспышки данного заболевания у северных оленей зарегистрирован в 2008 году в ЗАО НАОК «Таба» Одунинского наслега Горного района, тогда падёж стада составил 35 голов.